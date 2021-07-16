Найгірший сценарій для України: Ляшко попередив про новий спалах COVID-19

Україна рухається за схожим графіком, як у Нідерландах, каже голова МОЗ.
В Україні незабаром прогнозується новий спалах коронавірусу, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Як розповів він в ефірі 1+1, розмір COVID-спалаху і зростання кількості захворюваності прогнозувати важко.
"Треба готуватися до найгірших сценаріїв... Україна рухалася, як Нідерланди. З середини квітня у нас почалося зниження рівня захворюваності. Втім, протягом останнього тижня в Нідерландах стався різкий стрибок. Зараз вони реєструють понад десять тисяч випадків на день. За тиждень спалах був такий, як восени 2020 року", — пояснив глава МОЗ.
Говорячи про запуск "ковід-сертифікатів", він підкреслив, що нові документи дадуть кілька переваг: зокрема, вони фіксуватимуть три показники - вакцинація, дані про перенесену хворобу і дані про ПЛР-тестування.
"Коли Україна буде переходити з "зеленої" зони в "жовту", "помаранчеву" або" червону", то певні обмеження, які є в цій зоні для всіх, мабуть не будуть поширюватися на тих, хто вакцинований або має ковід-сертифікат", — припустив Ляшко.
Нагадаємо, раніше Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.
Він підкреслив, що одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.
Коронавірус в Україні:
В Україні за добу зафіксовано 737 нових випадків коронавірусної хвороби-19, зокрема, захворіли 50 дітей та 16 медпрацівників.
Також за останню добу зафіксовано 17 летальних випадків, 616 осіб одужали.
З початку пандемії covid - 19 захворіли 2 млн 243 тис.605 українців, 2 млн 180 тис. 281 – одужав, 52 тис. 702-померли. Медики провели 11 млн 120 тис. 046 ПЛР-тестувань.
Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах
Зелена зона – обмеження:
- Масочний режим;
- Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
- Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.
Жовта карантинна зона – обмеження:
- Всі обмеження зеленої зони;
- Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
- У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
- Заборонена робота хостелів;
- Не проводиться планова госпіталізація;
- Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.
Помаранчева зона карантину – обмеження:
- Заборонено роботу турбаз та хостелів;
- У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
- Припинено планову госпіталізацію;
- Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
- У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
- Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.
Червона зона карантину – обмеження:
- Не працює громадський транспорт;
- Не працюють навчальні заклади;
- Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
- Не працюють заклади культури;
- Не працюють непродовольчі магазини та ринки.