Найгірший сценарій для України: Ляшко попередив про новий спалах COVID-19

Віктор Ляшко / УНІАН

В Україні незабаром прогнозується новий спалах коронавірусу, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як розповів він в ефірі 1+1, розмір COVID-спалаху і зростання кількості захворюваності прогнозувати важко.

"Треба готуватися до найгірших сценаріїв... Україна рухалася, як Нідерланди. З середини квітня у нас почалося зниження рівня захворюваності. Втім, протягом останнього тижня в Нідерландах стався різкий стрибок. Зараз вони реєструють понад десять тисяч випадків на день. За тиждень спалах був такий, як восени 2020 року", — пояснив глава МОЗ.

Говорячи про запуск "ковід-сертифікатів", він підкреслив, що нові документи дадуть кілька переваг: зокрема, вони фіксуватимуть три показники - вакцинація, дані про перенесену хворобу і дані про ПЛР-тестування.

"Коли Україна буде переходити з "зеленої" зони в "жовту", "помаранчеву" або" червону", то певні обмеження, які є в цій зоні для всіх, мабуть не будуть поширюватися на тих, хто вакцинований або має ковід-сертифікат", — припустив Ляшко.

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Нагадаємо, раніше Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.

Він підкреслив, що одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.

Коронавірус в Україні:

В Україні за добу зафіксовано 737 нових випадків коронавірусної хвороби-19, зокрема, захворіли 50 дітей та 16 медпрацівників.

Також за останню добу зафіксовано 17 летальних випадків, 616 осіб одужали.

З початку пандемії covid - 19 захворіли 2 млн 243 тис.605 українців, 2 млн 180 тис. 281 – одужав, 52 тис. 702-померли. Медики провели 11 млн 120 тис. 046 ПЛР-тестувань.