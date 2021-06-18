Новий спалах COVID-19 в Україні: у МОЗ попередили українців і назвали терміни

В Україні в осінньо-зимовий період очікується зростання захворюваності на COVID-19, - Ляшко / УНІАН

Новий спалах захворюваності на коронавірус в Україні очікується в осінньо-зимовий період. Цілком ймовірно, що вірус паралельно циркулюватиме з грипом і грипоподібними захворюваннями. Тому українцям краще перестрахуватися і зробити щеплення. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Під час свого брифінгу в п'ятницю, 18 червня, він розповів про те, що згідно з прогнозами, нова хвиля коронавірусної інфекції в Україні очікується восени-взимку. Тому він радить українцям вакцинуватися.

"Ми прогнозуємо, що потенційно, якщо не буде жодних додаткових мутацій вірусу, то зростання може бути в осінньо-зимовий період, як у грипу і грипоподібних захворювань. Тому закликаємо всіх, до кого дійшла черга, йти і робити щеплення", - сказав Ляшко.читайте такожУкраїні загрожує нова хвиля COVID-19: лікарі розповіли, звідки і коли "завезуть" новий небезпечний штам

Також він підкреслив, що наразі карантин в країні послаблюють, тому що якщо жорсткі протиепідемічні заходи триватимуть занадто довго, то люди припинять дотримуватися такого режиму.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок п'ятниці, 18 червня, в країні за останні 24 години зафіксовано 967 нових прецеденти захворюваності на COVID-19. Госпіталізовано 585 осіб. Всього з моменту початку епідемії в Україні зафіксовано 2 228 192 випадків зараження коронавірусом.

14 червня в МОЗ заявляли, що восени в Україні очікується третя хвиля коронавірусу. Карантин обіцяли продовжити, але з впровадженням низки послаблень.

Кабінет міністрів 16 червня ухвалив рішення щодо продовження карантину в Україні до 31 серпня. В країні продовжує діяти поділ на епідемічні зони – червону, помаранчеву, жовту і зелену. Наразі всі регіони знаходяться в зеленій зоні.