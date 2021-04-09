Нові області України потрапили до червоної зони карантину через удар COVID-19

В Україні розширилася "червона" зона карантину / УНІАН

В Україні станом на п'ятницю, 9 квітня, 13 регіонів країни віднесені до "червоної" зони карантину.

Відповідно до свіжих даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я, в "червону" карантинну зону України потрапили ще дві області.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення про посилення карантину до "червоного" рівня в Запорізький і Хмельницький область.

Крім них, суворі обмеження продовжують діяти ще в 11 регіонах, де перевищено рівень госпіталізації хворих з коронавірусом: норма становить 60 на 100 тисяч населення. Максимальні показники у Хмельницькій області: якщо два дні тому рівень госпіталізацій був 129,0, то сьогодні — 133,9.

"Червона" зона карантину:

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область;

місто Київ.

"Помаранчева" зона карантину:

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Кіровоградська область;

Луганська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Черкаська область.

"Жовта" зона карантину:

Херсонська область.

Додамо, що в регіоні найнижчий показник госпіталізацій — 52,6, а завантаженість ліжок з киснем становить 25,3%.

"Зелена" зона карантину:

Регіонів у цій зоні Україні немає з початку адаптивного карантину.

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