Нові області України потрапили до червоної зони карантину через удар COVID-19

Ще дві області України віднесли до зони максимальних карантинних обмежень.
В Україні станом на п'ятницю, 9 квітня, 13 регіонів країни віднесені до "червоної" зони карантину.
Відповідно до свіжих даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я, в "червону" карантинну зону України потрапили ще дві області.
Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення про посилення карантину до "червоного" рівня в Запорізький і Хмельницький область.
Крім них, суворі обмеження продовжують діяти ще в 11 регіонах, де перевищено рівень госпіталізації хворих з коронавірусом: норма становить 60 на 100 тисяч населення. Максимальні показники у Хмельницькій області: якщо два дні тому рівень госпіталізацій був 129,0, то сьогодні — 133,9.
"Червона" зона карантину:
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область;
- місто Київ.
"Помаранчева" зона карантину:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Кіровоградська область;
- Луганська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Черкаська область.
"Жовта" зона карантину:
- Херсонська область.
Додамо, що в регіоні найнижчий показник госпіталізацій — 52,6, а завантаженість ліжок з киснем становить 25,3%.
"Зелена" зона карантину:
Регіонів у цій зоні Україні немає з початку адаптивного карантину.
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Коронавірус в Україні:
- За минулу добу в Україні було зафіксовано 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби-19.
- Зокрема, захворіли 751 дитина та 552 медичні працівники. За минулу добу госпіталізовано 4 тис. 936 осіб, летальних випадків зафіксовано 419. Видужав 11 тис. Тестувань методом ПЛР за добу проведено 53 тис.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 823 тис.674 людини, одужали - 1 млн 395 тис. 104 людини. Летальних випадків зареєстровано 36 тис. ПЛР-тестів проведено 8 млн 568 тис.
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 тис.864), Дніпропетровській (1 тис. 665), Львівській (1 тис. 639), Київській (1 тис. 265) і Харківській (1 тис. 194) областях.