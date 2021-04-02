Нові рекорди COVID-19: зафіксовано найбільшу кількість хворих і жертв з початку епідемії

За минулі 24 години госпіталізовано понад 5 тис. українців / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 19 893 жителів країни - це рекордна кількість діагнозів з початку епідемії COVID-19. Зокрема захворіли 834 дитини та 484 медпрацівника.

Як повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 5 040 осіб; летальних випадків - 433 (найбільша кількість жертв з початку епідемії); одужали - 10 287 людей.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) та Дніпропетровській (1178) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 2 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 2 квітня

За останню добу в Києві виявили 1 164 випадки зараження коронавірусом, померли - 46 людей, одужали - 571.

Всього в Києві захворіли 164 605 осіб, померли - 3495, вилікувалися - 106 788.

Коронавірус в Києві - статистика 2 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 711 630 осіб;

одужали - 1 333 370 осіб;

летальних випадків - 33 679;

проведено ПЛР-тестів - 8 238 849.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

19 097 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 1 квітня 2021 року в Україні.

267 833 людини щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 267 831 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини.

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 1164 випадки / 1710 щеплень;

Вінницька область - 815 випадків / 800 щеплень;

Волинська область - 522 випадки / 570 щеплень;

Дніпропетровська область - 1178 випадків / 1340 щеплень;

Донецька область - 852 випадки / 640 щеплень;

Житомирська область - 855 випадків / 850 щеплень;

Закарпатська область - 389 випадків / 730 щеплень;

Запорізька область - 755 випадків / 960 щеплень;

Івано-Франківська область - 415 випадків / 837 щеплень;

Київська область - 1156 випадків / 930 щеплень;

Кіровоградська область - 166 випадків / 460 щеплень;

Луганська область - 187 випадків / 440 щеплень;

Львівська область - 1668 випадків / 1160 щеплення;

Миколаївська область - 456 випадків / 830 щеплень;

Одеська область - 1608 випадків / 630 щеплень;

Полтавська область - 693 випадки / 870 щеплень;

Рівненська область - 635 випадків / 480 щеплень;

Сумська область - 786 випадків / 500 щеплень;

Тернопільська область - 710 випадків / 490 щеплень;

Харківська область - 1494 випадки / 1030 щеплень;

Херсонська область - 221 випадок / 40 щеплень;

Хмельницька область - 1351 випадок / 700 щеплень;

Черкаська область - 768 випадків / 1440 щеплень;

Чернівецька область - 466 випадків / 400 щеплень;

Чернігівська область - 583 випадки / 260 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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