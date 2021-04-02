Нові рекорди COVID-19: зафіксовано найбільшу кількість хворих і жертв з початку епідемії

За добу поставили майже 20 тисяч діагнозів "коронавірус". Крім того зафіксовано смертельний антирекорд.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 19 893 жителів країни - це рекордна кількість діагнозів з початку епідемії COVID-19. Зокрема захворіли 834 дитини та 484 медпрацівника.
Як повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 5 040 осіб; летальних випадків - 433 (найбільша кількість жертв з початку епідемії); одужали - 10 287 людей.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) та Дніпропетровській (1178) областях.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 2 квітня
За останню добу в Києві виявили 1 164 випадки зараження коронавірусом, померли - 46 людей, одужали - 571.
Всього в Києві захворіли 164 605 осіб, померли - 3495, вилікувалися - 106 788.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 711 630 осіб;
- одужали - 1 333 370 осіб;
- летальних випадків - 33 679;
- проведено ПЛР-тестів - 8 238 849.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
19 097 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 1 квітня 2021 року в Україні.
267 833 людини щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 267 831 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини.
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 1164 випадки / 1710 щеплень;
- Вінницька область - 815 випадків / 800 щеплень;
- Волинська область - 522 випадки / 570 щеплень;
- Дніпропетровська область - 1178 випадків / 1340 щеплень;
- Донецька область - 852 випадки / 640 щеплень;
- Житомирська область - 855 випадків / 850 щеплень;
- Закарпатська область - 389 випадків / 730 щеплень;
- Запорізька область - 755 випадків / 960 щеплень;
- Івано-Франківська область - 415 випадків / 837 щеплень;
- Київська область - 1156 випадків / 930 щеплень;
- Кіровоградська область - 166 випадків / 460 щеплень;
- Луганська область - 187 випадків / 440 щеплень;
- Львівська область - 1668 випадків / 1160 щеплення;
- Миколаївська область - 456 випадків / 830 щеплень;
- Одеська область - 1608 випадків / 630 щеплень;
- Полтавська область - 693 випадки / 870 щеплень;
- Рівненська область - 635 випадків / 480 щеплень;
- Сумська область - 786 випадків / 500 щеплень;
- Тернопільська область - 710 випадків / 490 щеплень;
- Харківська область - 1494 випадки / 1030 щеплень;
- Херсонська область - 221 випадок / 40 щеплень;
- Хмельницька область - 1351 випадок / 700 щеплень;
- Черкаська область - 768 випадків / 1440 щеплень;
- Чернівецька область - 466 випадків / 400 щеплень;
- Чернігівська область - 583 випадки / 260 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- У двох областях України лабораторно підтвердили "південноафриканський" штам коронавірусу. При цьому "британський" штам виявили у всіх областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
- Коронавірус в Україні вчора встановив смертельний антирекорд. Станом на ранок 1 квітня жертвами хвороби став 421 українець.
- Минулого тижня коронавірус в Україні також встановив низку антирекордів. Упродовж декількох днів щодоби збільшувалася кількість поставлених діагнозів, а станом на ранок 26 березня офіційно виявили найбільшу кількість хворих за 24 години за весь час епідемії.
- Станом на ранок середи, 24 березня, коронавірус у Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу - жертвами хвороби стали 49 осіб.
- Маленькі українці стали частіше хворіти на коронавірус, причому хворобу вони переносять важче. Зокрема, в лікарні в Харкові за тиждень від ускладнень COVID-19 померли двоє дітей.
- Кандидат медичних наук, заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках Олександр Лінчевський пояснив, чи є сенс у зонах карантину і що Україна робить не так. За його словами, в Україні запроваджено "кольорове" зонування через епідемію коронавірусу, проте насправді ані уряд, уні медики не знають справжньої ситуації з COVID-19, тому незрозуміло, яка область повинна бути "червоною", а яка – "зеленою".