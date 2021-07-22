У Києві не будуть посилювати карантин через нові випадки Дельта-штаму – Держпродспоживслужба

У Києві поки не планують посилювати карантин через нові випадки штаму "Дельта" / УНІАН

У Києві, де раніше виявили перші шість випадків захворювання індійським штамом коронавірусу "Дельта", не будуть посилювати карантин. Зараз українська столиця готується до третьої хвилі ковіда, яка за прогнозами, припаде на кінець серпня.

"Ні, сьогодні місто повністю готується до третьої хвилі, яка за прогнозами, буде на кінець серпня. Люди повернуться з відпусток, з канікулярних періодів", – заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі "Україна 24".

Рубан додав, що зростання захворюваності прогнозують на кінець серпня, а також у вересні-жовтні.

Київ починає готуватися до третьої хвилі СOVID-19

Нагадаємо, у Києві планують під час третьої хвилі коронавірусу впровадити нові перепустки на громадський транспорт, до спалаху також збільшують кількість реаніматологічних ліжок у лікарнях, а також закуповують необхідні ліки та засоби індивідуального захисту.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні буде спалах коронавірусу і "українцям треба готуватися до найгірших сценаріїв", але наскільки збільшиться кількість хворих, поки невідомо. Під час спалаху буде впроваджуватися посилений карантин, а "ковідні сертифікати" допоможуть громадянам уникнути незручностей, пов'язаних із закриттям тих чи інших закладів і структур.

В Україні, тим часом вже створили 197 центрів вакцинації населення (ЦВН) проти коронавірусу. Для вакцинації потрібно записатися в лист очікування вакцинації проти COVID-19 через "Дію" або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення в Києві можна записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

Раніше цього місяця в Україні почали прищеплювати вакциною Pfizer всіх охочих.