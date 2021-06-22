Новий агресивний штам коронавірусу: хто ризикує захворіти та чи врятує щеплення

Алла Мироненко розповіла про новий штам коронавірусу / УНІАН

Вірусолог, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л. в. Громашевського Алла Мироненко в коментарі Главреду розповіла, чи небезпечна для нашої країни агресивна мутація коронавірусу – Дельта.

"Нещодавно Україна скасувала обмеження на в'їзд з Індії, де фіксували агресивну мутацію коронавірусу-Дельта. Варто відзначити, що заборони, як правило, регулюються не епідеміологічними міркуваннями, а економічними або політичними", - розповіла вірусолог.

Також фахівець звернула увагу на те, що "для України в даному випадку не так важливо те, звідки його до нас завезуть. Набагато важливіше, щоб люди були захищені".

"У цілому вакцини проти Дельти в загальній масі працюють проти нього. Найбільше йому схильні дві категорії - ті, хто не перехворіли на коронавірус і ті, хто прки що не щеплені. Тому тим, хто ще не хворів, краще було б зробити щеплення, тому як вже через три-п'ять тижнів після отримання хоча б однієї дози щеплення шанси захворіти є набагато нижчими. Якщо в Україні буде кому хворіти на той час, як індійський штам Дельта буде до нас занесений, то, безсумнівно, він може спровокувати підйом захворюваності",- зазначила Алла Мироненко в коментарі Главреду.

"Наскільки серйозним він буде, залежатиме від того, як із цим будуть справлятися медики. Якщо хворих буде небагато, то, відповідно, таких серйозних заборон, як за минулих штамів, зараз може й не бути. Наразі ситуація така, що частина людей у великих містах або вже перехворіли раніше відомими штамами, або вже прищепилися. Проблема може виникнути в селах, де немає доступу до вакцин, тому як туди вірус може потрапити, наприклад, від інфікованих родичів, які приїжджають у гості", - підсумувала лікар.

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