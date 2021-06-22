Новий агресивний штам коронавірусу: хто ризикує захворіти та чи врятує щеплення

У цілому вакцини проти Дельти в загальній масі працюють проти нього. Наййбільше вірус ризикують підхопити дві категорії населення.
Вірусолог, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л. в. Громашевського Алла Мироненко в коментарі Главреду розповіла, чи небезпечна для нашої країни агресивна мутація коронавірусу – Дельта.
"Нещодавно Україна скасувала обмеження на в'їзд з Індії, де фіксували агресивну мутацію коронавірусу-Дельта. Варто відзначити, що заборони, як правило, регулюються не епідеміологічними міркуваннями, а економічними або політичними", - розповіла вірусолог.
Також фахівець звернула увагу на те, що "для України в даному випадку не так важливо те, звідки його до нас завезуть. Набагато важливіше, щоб люди були захищені".
"У цілому вакцини проти Дельти в загальній масі працюють проти нього. Найбільше йому схильні дві категорії - ті, хто не перехворіли на коронавірус і ті, хто прки що не щеплені. Тому тим, хто ще не хворів, краще було б зробити щеплення, тому як вже через три-п'ять тижнів після отримання хоча б однієї дози щеплення шанси захворіти є набагато нижчими. Якщо в Україні буде кому хворіти на той час, як індійський штам Дельта буде до нас занесений, то, безсумнівно, він може спровокувати підйом захворюваності",- зазначила Алла Мироненко в коментарі Главреду.
"Наскільки серйозним він буде, залежатиме від того, як із цим будуть справлятися медики. Якщо хворих буде небагато, то, відповідно, таких серйозних заборон, як за минулих штамів, зараз може й не бути. Наразі ситуація така, що частина людей у великих містах або вже перехворіли раніше відомими штамами, або вже прищепилися. Проблема може виникнути в селах, де немає доступу до вакцин, тому як туди вірус може потрапити, наприклад, від інфікованих родичів, які приїжджають у гості", - підсумувала лікар.
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