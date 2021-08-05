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В Україні не готують локдаун: у МОЗ попередили про продовження карантину

5 серпня 2021, 12:32

В Україні варто очікувати продовження загальнонаціонального каранатину, підкреслив Ігор Кузін.

карантин, локдаун
В Україні продовжать карантин , підкреслив Ігор Кузін / УНІАН

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я ігор Кузін прокоментував ймовірність введення в Україні нового локдауна у зв'язку із загостренням ситуації з коронавірусом.

Як підкреслив він у ефір Українського радіо, введення нових епідемічних обмежень в країні через штам коронавірусу Дельта поки не планується.

За словами головного санлікаря, в Україні варто очікувати продовження загальнонаціонального каранатину.

"Зараз ситуація в країні стабільна і ми не готуємося до закриття на новий локдаун...А карантин буде продовжено, адже до нього прив'язано чимало процесів, які відбуваються в державі", - додав Кузін.

Раніше Віктор Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.

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Одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.

За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.

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