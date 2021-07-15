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Новий локдаун в Україні: вакцинація груп ризику стане ключовим фактором - Ляшко

15 липня 2021, 08:37
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Захист вразливих груп населення стане ключовим фактором при розгляді доцільності введення локдауну.

Локдаун можуть ввести в Україні-Ляшко
Віктор Ляшко / УНІАН

Восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна, одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.

"Якщо у нас люди старше 60 років будуть вакциновані хоча б на 80%, то потенційне зростання кількості випадків для нашої системи охорони здоров'я буде некритичним", - пояснив глава МОЗ.

За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.

Міністр охорони здоров'я пояснив, що найбільш вразливі групи – це люди старшого і похилого віку, саме вони найчастіше інфікувалися і мали негативні наслідки для здоров'я.

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"Якщо вони будуть вакциновані, тоді при зростанні числа нових випадків, ми будемо оцінювати дві складових: потенційний вплив на стан і життя людей, а також вплив на економіку. І якщо ми захистимо вакцинацією пріоритетні групи, то ми можемо більше дивитися в бік економіки, щоб вона працювала", - додав Ляшко.

Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах

Зелена зона – обмеження:

  • Масочний режим;
  • Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
  • Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.

Жовта карантинна зона – обмеження:

  • Всі обмеження зеленої зони;
  • Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
  • У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
  • Заборонена робота хостелів;
  • Не проводиться планова госпіталізація;
  • Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.

Помаранчева зона карантину – обмеження:

  • Заборонено роботу турбаз та хостелів;
  • У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
  • Припинено планову госпіталізацію;
  • Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
  • У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
  • Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.

Червона зона карантину – обмеження:

  • Не працює громадський транспорт;
  • Не працюють навчальні заклади;
  • Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
  • Не працюють заклади культури;
  • Не працюють непродовольчі магазини та ринки.

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