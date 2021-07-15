Новий локдаун в Україні: вакцинація груп ризику стане ключовим фактором - Ляшко

Віктор Ляшко / УНІАН

Восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна, одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.

"Якщо у нас люди старше 60 років будуть вакциновані хоча б на 80%, то потенційне зростання кількості випадків для нашої системи охорони здоров'я буде некритичним", - пояснив глава МОЗ.

За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.

Міністр охорони здоров'я пояснив, що найбільш вразливі групи – це люди старшого і похилого віку, саме вони найчастіше інфікувалися і мали негативні наслідки для здоров'я.

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"Якщо вони будуть вакциновані, тоді при зростанні числа нових випадків, ми будемо оцінювати дві складових: потенційний вплив на стан і життя людей, а також вплив на економіку. І якщо ми захистимо вакцинацією пріоритетні групи, то ми можемо більше дивитися в бік економіки, щоб вона працювала", - додав Ляшко.