Новий скандал з вакциною Супутник V у Словаччині: Росія продала препарат з іншим складом

Раніше в Словаччині розгорілася урядова криза через російську вакцину / Reuters

Вакцина "Спутник V", яку Росія продала Словаччині, виявилася за складом не ідентичною тій, яка отримала схвалення авторитетного наукового журналу The Lancet. Крім того препарат не такий же, як ті вакцини, що використовуються в інших країнах.

До такого висновку дійшов Словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами, який провів дослідження, передає видання Dennik N.

Зазначається, що попередній уряд країни в своїх обґрунтуваннях закупити російську вакцину спирався на дослідження про російську вакцину проти коронавірусу, опубліковане у The Lancet.

читайте також"Її не існує": Радуцький різко висловився про російську вакцину проти COVID-19У Державному інституті контролю за лікарськими засобами повідомили, що не отримали всіх документів про виробництво або безпеку препарату, необхідних для оцінки. Зазначається, що словацькі інспектори не можуть оцінити вакцину настільки всебічно, як Європейське агентство з лікарських засобів.

Інститут стверджує, що вакцина пройшла випробування на стерильність, пірогенність, рН, прозорість, колір, аномальну токсичність, специфічну активність, відсутність видимих механічних домішок, визначення концентрації білка, зовнішнього вигляду. Але лише на основі цих тестів не можна зробити висновок про ефективність і безпеку для людей.

Словацький інститут не ухвалив рішення про рекомендацію прищеплювати населення російською вакциною, оскільки не має достатньої інформації для цього. Це спільна позиція інституту та Міністерства охорони здоров'я.

Після дослідження державного інституту МОЗ Словаччини звернувся до іншої лабораторії для перевірки безпеки вакцини, проте результати будуть відомі пізніше цього тижня.

Скандал у Словаччині через російську вакцину: