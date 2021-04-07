Новий скандал з вакциною Супутник V у Словаччині: Росія продала препарат з іншим складом

Словацький інститут з контролю за лікарськими засобами не ухвалив рішення про рекомендацію прищеплювати населення російською вакциною від коронавірусу.
Вакцина "Спутник V", яку Росія продала Словаччині, виявилася за складом не ідентичною тій, яка отримала схвалення авторитетного наукового журналу The Lancet. Крім того препарат не такий же, як ті вакцини, що використовуються в інших країнах.
До такого висновку дійшов Словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами, який провів дослідження, передає видання Dennik N.
Зазначається, що попередній уряд країни в своїх обґрунтуваннях закупити російську вакцину спирався на дослідження про російську вакцину проти коронавірусу, опубліковане у The Lancet.
читайте також"Її не існує": Радуцький різко висловився про російську вакцину проти COVID-19У Державному інституті контролю за лікарськими засобами повідомили, що не отримали всіх документів про виробництво або безпеку препарату, необхідних для оцінки. Зазначається, що словацькі інспектори не можуть оцінити вакцину настільки всебічно, як Європейське агентство з лікарських засобів.
Інститут стверджує, що вакцина пройшла випробування на стерильність, пірогенність, рН, прозорість, колір, аномальну токсичність, специфічну активність, відсутність видимих механічних домішок, визначення концентрації білка, зовнішнього вигляду. Але лише на основі цих тестів не можна зробити висновок про ефективність і безпеку для людей.
Словацький інститут не ухвалив рішення про рекомендацію прищеплювати населення російською вакциною, оскільки не має достатньої інформації для цього. Це спільна позиція інституту та Міністерства охорони здоров'я.
Після дослідження державного інституту МОЗ Словаччини звернувся до іншої лабораторії для перевірки безпеки вакцини, проте результати будуть відомі пізніше цього тижня.
Скандал у Словаччині через російську вакцину:
- Урядова криза у Словаччині почався після того, як з'ясувалося, що прем'єр-міністр без узгодження з партнерами уклав договір з Росією про постачання вакцини від коронавірусу "Спутник V".
- Перша партія російської вакцини від COVID-19 "Спутник V" надійшла в країну 1 березня. Словаччина стала другою країною в Євросоюзі після Угорщини, яка мала намір почати вакцинацію препаратом до офіційного схвалення вакцини на рівні ЄС.
- 3 березня прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, коментуючи закупівлю російської вакцини від коронавірусу Спутник V, відзначився некоректним жартом про Україну, сказавши, що" пообіцяв "Москві віддати"Закарпатську Україну".
- Того ж дня Міністерство закордонних справ України зажадало вибачень від прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича за жарт про Закарпаття.
- Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за невдалий жарт про Закарпаття, який озвучив глава уряду країни Ігор Матович.
- 6 березня Матович заявив, що Словаччина не буде повертати в Росію партію вакцини від коронавірусу Спутник V.
- 12 березня подав у відставку міністр охорони здоров'я країни Марек Крайчі.
- 22 березня прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що готовий подати у відставкуу на тлі скандалу із закупівлею російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".