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Новий смертельний антирекорд: COVID-19 убив за добу майже 500 українців

7 квітня 2021, 08:13
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З початку епідемії зафіксовано понад 35 тисяч летальних випадків від коронавірусу. За минулу добу помер 481 житель країни.

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За минулі 24 години госпіталізовано з коронавірусом в Україні понад 5,5 тис. осіб / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 15 415 жителів країни. Зокрема захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників.

Як повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 5 587 осіб; летальних випадків - 481; одужали - 11 472 людини.

Попередній смертельний антирекорд за кількістю жертв коронавірусу в Україні був встановлений станом на ранок 2 квітня - тоді в результаті хвороби за добу померли 433 українці.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1417), Одеській (1236), Київській (1092), Львівській (1085) та Харківській (1017) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 7 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 1 784 579 осіб;
  • одужали - 1 373 851 особа;
  • летальних випадків - 35 498;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 456 635.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 7 квітня

За останню добу в Києві виявили 1 417 випадків зараження коронавірусом, померли - 45 осіб, одужали - 476.

Всього в Києві захворіли 170 517 осіб, померли - 3701, вилікувалися - 108 732.

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Коронавірус в Києві-статистика 7 квітня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

15 585 осіб щеплені проти COVID- 19 за добу 6 квітня 2021 року в Україні.

320 265 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 320 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 1417 випадків / 1819 щеплень;
  • Вінницька область - 562 випадки / 610 щеплень;
  • Волинська область - 390 випадків / 510 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 671 випадок / 1170 щеплень;
  • Донецька область - 650 випадків / 540 щеплень;
  • Житомирська область - 465 випадків / 630 щеплень;
  • Закарпатська - 331 випадок / 420 щеплень;
  • Запорізька область - 733 випадки / 870 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 195 випадків / 627 щеплень;
  • Київська область - 1092 випадки / 0 щеплень;
  • Кіровоградська область - 105 випадків / 610 щеплень;
  • Луганська область - 254 випадки / 430 щеплень;
  • Львівська область - 1085 випадків / 1349 щеплень;
  • Миколаївська область - 412 випадків / 680 щеплень;
  • Одеська область - 1236 випадків / 580 щеплень;
  • Полтавська область - 482 випадки / 830 щеплень;
  • Рівненська область - 666 випадків / 580 щеплень;
  • Сумська область - 586 випадків / 270 щеплень;
  • Тернопільська область - 569 випадків / 620 щеплень;
  • Харківська область - 1017 випадків / 560 щеплень;
  • Херсонська область - 294 випадки / 40 щеплень;
  • Хмельницька область - 912 випадків / 990 щеплень;
  • Черкаська область - 745 випадків / 300 щеплень;
  • Чернівецька область - 351 випадок / 400 щеплень;
  • Чернігівська область - 195 випадків / 150 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні встановив новий антирекорд - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
  • Учені НАН України спрогнозували, що ситуація з коронавірусом в Україні почне налагоджуватися не раніше, ніж за 3-4 тижні.
  • Лікар-пульмонолог Світлана Гук заявила, що третя хвиля коронавірусу, яка накрила Україну, ще не досягла свого піку. При цьому вона втричі потужніша за ту, що була восени.
  • Для того, щоб українці отримали колективний імунітет від коронавірусу, необхідно провакцинувати від COVID-19 дві третини населення, тобто близько 30 мільйонів осіб. Для цього Україні знадобиться 1,5-2 роки. Про це заявив лікар-епідеміолог, директор Інституту вакцинології та імунобіопрепаратів Сергій Кравченко.

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