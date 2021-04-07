Новий смертельний антирекорд: COVID-19 убив за добу майже 500 українців

З початку епідемії зафіксовано понад 35 тисяч летальних випадків від коронавірусу. За минулу добу помер 481 житель країни.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 15 415 жителів країни. Зокрема захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників.
Як повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 5 587 осіб; летальних випадків - 481; одужали - 11 472 людини.
Попередній смертельний антирекорд за кількістю жертв коронавірусу в Україні був встановлений станом на ранок 2 квітня - тоді в результаті хвороби за добу померли 433 українці.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (1417), Одеській (1236), Київській (1092), Львівській (1085) та Харківській (1017) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 784 579 осіб;
- одужали - 1 373 851 особа;
- летальних випадків - 35 498;
- проведено ПЛР-тестів - 8 456 635.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 7 квітня
За останню добу в Києві виявили 1 417 випадків зараження коронавірусом, померли - 45 осіб, одужали - 476.
Всього в Києві захворіли 170 517 осіб, померли - 3701, вилікувалися - 108 732.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
15 585 осіб щеплені проти COVID- 19 за добу 6 квітня 2021 року в Україні.
320 265 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 320 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 1417 випадків / 1819 щеплень;
- Вінницька область - 562 випадки / 610 щеплень;
- Волинська область - 390 випадків / 510 щеплень;
- Дніпропетровська область - 671 випадок / 1170 щеплень;
- Донецька область - 650 випадків / 540 щеплень;
- Житомирська область - 465 випадків / 630 щеплень;
- Закарпатська - 331 випадок / 420 щеплень;
- Запорізька область - 733 випадки / 870 щеплень;
- Івано-Франківська область - 195 випадків / 627 щеплень;
- Київська область - 1092 випадки / 0 щеплень;
- Кіровоградська область - 105 випадків / 610 щеплень;
- Луганська область - 254 випадки / 430 щеплень;
- Львівська область - 1085 випадків / 1349 щеплень;
- Миколаївська область - 412 випадків / 680 щеплень;
- Одеська область - 1236 випадків / 580 щеплень;
- Полтавська область - 482 випадки / 830 щеплень;
- Рівненська область - 666 випадків / 580 щеплень;
- Сумська область - 586 випадків / 270 щеплень;
- Тернопільська область - 569 випадків / 620 щеплень;
- Харківська область - 1017 випадків / 560 щеплень;
- Херсонська область - 294 випадки / 40 щеплень;
- Хмельницька область - 912 випадків / 990 щеплень;
- Черкаська область - 745 випадків / 300 щеплень;
- Чернівецька область - 351 випадок / 400 щеплень;
- Чернігівська область - 195 випадків / 150 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Україні встановив новий антирекорд - за добу було поставлено 20 341 діагноз.
- Учені НАН України спрогнозували, що ситуація з коронавірусом в Україні почне налагоджуватися не раніше, ніж за 3-4 тижні.
- Лікар-пульмонолог Світлана Гук заявила, що третя хвиля коронавірусу, яка накрила Україну, ще не досягла свого піку. При цьому вона втричі потужніша за ту, що була восени.
- Для того, щоб українці отримали колективний імунітет від коронавірусу, необхідно провакцинувати від COVID-19 дві третини населення, тобто близько 30 мільйонів осіб. Для цього Україні знадобиться 1,5-2 роки. Про це заявив лікар-епідеміолог, директор Інституту вакцинології та імунобіопрепаратів Сергій Кравченко.