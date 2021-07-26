"Мільйон вакцинованих": Рубан назвав умови для уникнення нового локдауну у Києві

Рубан розповів, як уникнути нового локдауну / Униан

Восени в Україні можуть знову посилити карантинні обмеження через поширення штаму Дельта, але цього можна уникнути. Що саме допоможе запобігти введенню локдауну розповів голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За словами чиновника, для запобігання різкого поширення COVID-19 в столиці велику надію покладають на вакцинацію населення. Навіть назвав цифру: якщо вакцинувати мільйон жителів Києва, то локдаун у столиці можна і не вводити, пояснив він в ефірі "Україна 24"

Також він розповів, що третю хвилю поширення коронавірусної інфекції в столиці України прогнозують в кінці серпня – початку вересня, коли закінчиться час відпусток і канікул. Вже зараз столична влада готує додаткові ліжко-місця в лікарнях.

Глава столичної Держпродспоживслужби також підкреслив, що поки рано говорити про можливе переведення шкіл на дистанційну освіту. За його словами, за умови стовідсоткової вакцинації педагогів, медиків та інші вразливих соціальних груп до 1 вересня, такі обмеження в навчальному процесі не знадобляться.

Вакцинація в Україні

В Україні з 21 липня стартував п'ятий етап вакцинації проти коронавірусу. Отримати щеплення можуть отримати всі охочі українці віком від 18 років, іноземці, які мають посвідку на проживання в Україні, та особи в статусі біженця.

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Нагадаємо, в Україні вже створили майже 200 центрів вакцинації населення (ЦВН) проти коронавірусу. Записатися на вакцинацію до пунктів щеплення можна, зателефонувавши в реєстратуру медзакладу. Також за телефоном чи онлайн можна записатися до центру масової вакцинації. Водночас у пунктах та центрах вакцинації буде діяти і жива черга.

Раніше стало відомо, що слідом за Києвом, індійський коронавірус Дельта дістався і до Львівської області. Стан хворих – з позитивною динамікою.

Нагадаємо, що двічі вакциновані люди на 80% захищені від тяжкого перебігу COVID-19, викликаного штамом "Дельта".