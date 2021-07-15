Обов'язкове щеплення від COVID-19 в Україні: у МОЗ назвали головну мету

Вакцинація від коронавірусу в Україні поки що не буде обов'язковою - Ляшко / Reuters

У Міністерстві охорони здоров'я України наразі не бачать різкої необхідності впроваджувати обов'язкову вимогу вакцинації українців від COVID-19. Головним пріоритетом є надання щеплення тим, хто дійсно хоче вакцинуватися. Зараз вже близько 60% українців готові зробити укол від коронавірусу. Про це заявив глава відомства Віктор Ляшко.

У інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що наразі МОЗ проводить серйозну роботу над тим, щоб кожен бажаючий зміг вакцинуватися від коронавірусу. Таких людей вже близько 60%.

"Зараз я реально бачу, що є попит на вакцинацію. За нашими оцінками і опитуваннями, 60% українців, дорослого населення, готові зробити щеплення добровільно і безкоштовно. Навіщо когось зобов'язувати? А далі будемо дивитися", - сказав Ляшко.читайте такожНовий локдаун в Україні: вакцинація груп ризику стане ключовим фактором - Ляшко

Також він додав, що наразі потрібно, щоб населення було повністю забезпечене вакцинами і прищепними пунктами, і тільки після цього потрібно буде проводити кампанію на переконання до вакцинації.

"Я як міністр охорони здоров'я зацікавлений в тому, щоб люди були здорові, а лікарні були порожні... Я докладаю всіх зусиль для того, щоб українці могли і хотіли вакцинуватися", - підкреслив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Коронавірус в Україні

Згідно з даними на четвер, 15 липня, за минулі 24 години в Україні встановлено нових 623 прецеденти зараження коронавірусною інфекцією.

За прогнозами вчених Національної академії наук, протягом наступних двох тижнів очікується від 442 до 468 щодобових випадків захворювання на COVID-19. Після цього періоду кількість заражень може вирости.

Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан вважає, що вакцинація від коронавірусу в Україні може стати обов'язковою, якщо таке рішення винесе головний санітарний лікар Ігор Кузін.