Дуже небезпечна ситуація: у ВООЗ попередили світ про новий удар COVID-19

У Європі на 20% зросла кількість заражень COVID-19, - ВООЗ / Reuters

Планета все більше віддаляється від завершення пандемії COVID-19. Проблеми посилюються у зв'язку з появою нових варіацій коронавірусу, дефіцитом вакцин та ігноруванням карантину. За останній тиждень кількість нових заражень зросла на 11,5%, показники смертей збільшилися на 1%. Про це заявила експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керкхове.

"Ми знаходимося в дуже небезпечній ситуації. Ситуація стає все більш і більш складною, і ми все більше віддаляємося від завершення цієї пандемії, ніж могло б бути у даний час", - цитує фахівчиню Голос Америки.читайте такожУ ВООЗ оголосили про дуже небезпечну стадію COVID-19 і звернулися до світу

За її словами, епідемія коронавірусу продовжуватиметься через те, що з'являються нові штами, змішуються соціальні групи, а також, як і раніше, фіксуються проблеми нестачі вакцин і порушення протиепідемічних заходів.

Ван Керкхове акцентувала увагу на тому, що за останні 7 днів нових заражень у світі стало більше на 11,5%, а смертність від коронавірусу зросла на 1%.

Також вона підкреслила, що минулого тижня у Європі встановлено на 21% більше прецедентів зараження коронавірусною інфекцією, а в західній частині Тихого океану – на 30%.

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Коронавірус в Україні

Згідно з даними на вівторок, 20 липня, в Україні за минулі 24 години встановлено 598 нових прецедентів зараження COVID-19. Всього з моменту початку епідемії на території країни коронавірусом заразилися 2 245 275 осіб.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні вже циркулює новий небезпечний штам коронавірусу Дельта. Не виключено, що вже до кінця літа ця варіація коронавірусної інфекції стане домінуючою в країні.

У МОЗ не виключили, що в майбутньому розважальні заклади в Україні можна буде відвідувати тільки за сертифікатами вакцинації та тестами на COVID-19.