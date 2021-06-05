Черги з 5 ранку і масовий ажіотаж: у центрі вакцинації у Києві люди зіткнулися з проблемою

У Києві на вакцинацію від коронавірусу в ММЦ з раннього ранку зібралися черги / Obozrevatel

В організованому на базі МВЦ центрі вакцинації у Києві 5 і 6 червня можна зробити щеплення від коронавірусу. У суботу кияни та гості столиці прибули на пункт масової вакцинації, проте зіткнулися з проблемами. Люди займали черги з 5 ранку. Утворилися дві колони: з тих, хто отримав СМС-повідомлення із запрошенням, і жива черга, в якій вишикувалися українці, які зареєструвалися в застосунку Дія, але не отримали запрошення. На місці з'ясувалося, що з першої черги людям треба перейти в другу. Багато з них через це розвернулися і просто пішли.

Як повідомляє Сьогодні, громадянам у порядку першої черги відмовляються робити щеплення від коронавірусу, незважаючи на те, що вони прийшли після запрошення. Їм дзвонили з Центру вакцинації і запрошували зробити щеплення від коронавірусу. СМС-повідомлення їм не приходили.

"Цікаво, що тут зібралися не тільки кияни. Є й іногородні, які приїхали до столиці спеціально за вакциною", - зазначає кореспондент видання.

Черги на вакцинацію від коронавірусу в Києві 5 червня / Сьогодні

Черги на вакцинацію від коронавірусу в Києві 5 червня / Obozrevatel

Журналіст УНІАН уточнив, що люди займали черги з 5-6 ранку і стояли під палючим сонцем. Деякі взяли з собою розкладні стільчики.

Однак у Центрі вакцинації заявили, що вакцинуватимуть в першу чергу тих осіб, які отримали СМСки із запрошенням. Ті, хто не отримав повідомлення, можуть зробити щеплення в порядку загальної живої черги.

Таким чином, у центрі вакцинації має бути 2 черги:

Перша - для осіб, які отримали запрошення по СМС;

Друга - для тих, хто зареєструвався в додатку Дія, але запрошення так і не отримав (жива черга)

Що цікаво, люди випадково і вже на місці дізналися, що незважаючи на отримання запрошення по дзвінку, через відсутність СМС їм треба перейти в другу, живу чергу. Багато хто з них відмовляється і залишає території МВЦ.

До речі, в Департаменті охорони здоров'я КМДА журналістам уточнили, що плани про те, як не допустити масових черг на щеплення від коронавірусу, обговорюватимуться столичною владою наступного тижня.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

29 травня в Україні відкрився перший Центр масової вакцинації від COVID-19. На базі Міжнародного виставкового центру у Києві відкрили пункт масових щеплень.

Людей в ММЦ вакцинують китайським препаратом CoronaVac. Для того, щоб зробити щеплення, треба заздалегідь записатися в застосунку Дія. Людям похилого віку можна приходити без запису

Центри вакцинації також відкрилися і в інших українських містах - Львові, де щеплення роблять на Арені-Львів, і Одесі, де людей прищеплюють на стадіоні Одеської юридичної академії.