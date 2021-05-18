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Чергова партія вакцини Pfizer прибула до України

18 травня 2021, 10:21
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Усього з очікуваних 473 тисяч доз вакцини від коронавірусу прилетіло орієнтовно 120 тисяч.

Вакцина Pfizer
Чергова партія вакцини Pfizer прибула до України / Reuters

До України прибула ще одна партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Її доставили в аеропорт "Київ".

Як повідомляє видання Сьогодні, усього з очікуваних 473 тисяч доз вакцини прилетіло орієнтовно 120 тисяч. Загалом постачання буде у чотири етапи.
А вакцинувати почнуть вже після того, як надійдуть усі 473 тисячі доз, оскільки саме в останній поставці буде розчин для вакцин.

Очікується, що до кінця тижня до України мають доставити ще 356 850 доз вакцини. За попередньою інформацією, цю партію препарату буде використано для вакцинації працівників сфери освіти.

Вакцину від коронавірусу Pfizer доставили до України у межах глобальної ініціативи COVAX.

Довідка

Вакцина, розроблена спільно німецькою компанією BioNTech та американською фірмою Pfizer, на 89,4% запобігає передаванню коронавірусу.

Великобританія стала першою країною, що дозволила використання цієї вакцини за екстреним протоколом.

21 грудня 2020 року вакцина була схвалена Європейським агентством лікарських засобів для використання в екстрених випадках.

31 грудня 2020 року вакцина була схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я для використання в екстрених випадках.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

За минулу добу в Україні було щеплено 17 232 особи.

948 332 особи щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 27 454 особи (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Вакцинація в Україні - про що йшлося раніше:

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