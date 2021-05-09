Чергова партія COVID-вакцини прибула в Україну

Україна отримала чергову партію вакцини / УНІАН

Україна отримала чергову партію вакцини Sinovac від коронавірусу, препарат об'ємом 500 000 доз сьогодні прибув до аеропорту Бориспіль, повідомив у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Тільки що в Борисполі приземлилися чергові 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech", - зазначив Степанов.

Він також додав, що в цілому Україна законтрактувала 1,9 млн доз цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже отримані.

CoronaVac в Україні застосовують для вакцинації маломобільних груп населення, людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядають. Також вакцину отримують педагоги, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році; олімпійці та паралімпійці; співробітники патрульної поліції.

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