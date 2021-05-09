Чергова партія COVID-вакцини прибула в Україну

CoronaVac в Україні застосовують для вакцинації маломобільних груп населення, людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядає.
Україна отримала чергову партію вакцини Sinovac від коронавірусу, препарат об'ємом 500 000 доз сьогодні прибув до аеропорту Бориспіль, повідомив у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Тільки що в Борисполі приземлилися чергові 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech", - зазначив Степанов.
Він також додав, що в цілому Україна законтрактувала 1,9 млн доз цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже отримані.
CoronaVac в Україні застосовують для вакцинації маломобільних груп населення, людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядають. Також вакцину отримують педагоги, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році; олімпійці та паралімпійці; співробітники патрульної поліції.
Вакцина від коронавірусу AstraZeneca - про що раніше повідомляв Главред:
- Раніше агентство Європейського Союзу з лікарських засобів спростувало підвищений ризик появи тромбозу після застосування вакцини від коронавірусу розробки Oxford / AstraZeneca.
- Британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський університет оприлюднили нові дані про ефективність вакцини.
- 7 квітня в Європейському агентстві лікарських засобів визнали існування зв'язку між вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу у пацієнтів, які поставили це щеплення.
Автор: Катерина Трохимчук