Одеська область вийшла з червоної зони карантину / Reuters

Коронавірус в Одеській області "послабив хватку", тому з 25 квітня регіон залишає червону зону карантинних обмежень. Там буде встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу.

Як повідомив у своєму Telegram міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, у суботу, 24 квітня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 25 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області, і застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 12 711 жителів країни.

За минулі 24 години госпіталізовано 3 508 осіб; летальних випадків - 392, одужали 13 687 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (1268) області, м.Київ (1027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

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