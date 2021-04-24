Одеська область вийшла з червоної зони карантину

Державна комісія скасувала з 25 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області.
Коронавірус в Одеській області "послабив хватку", тому з 25 квітня регіон залишає червону зону карантинних обмежень. Там буде встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу.
Як повідомив у своєму Telegram міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, у суботу, 24 квітня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 25 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області, і застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 12 711 жителів країни.
За минулі 24 години госпіталізовано 3 508 осіб; летальних випадків - 392, одужали 13 687 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (1268) області, м.Київ (1027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, в майбутньому країні загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.
- Згідно зі свіжими прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, червону карантинну зону покинуть Київ та п'ять областей. Регіони мають перейти до жовтої зони наступного тижня, заявив головний санітарний лікар країни і заступник голови відомства Віктор Ляшко.
- Станом на ранок 24 квітня у червоній зоні карантину в Україні перебували 12 регіонів: Київ, Житомирська, Запорізька, Полтавська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.