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Одна область України на межі вильоту з червоної зони

5 квітня 2021, 12:19

"Червоний" західний регіон нашої країни може стати "помаранчевим".

Одному регіону світить перехід з червоної карантинної зони в помаранчеву
Закарпатській області світить перехід з червоної карантинної зони в помаранчеву / УНІАН

Червона карантинна зона України може скоротитися – на межі вильоту знаходиться Закарпатська область.

Закарпаття знаходиться на межі переходу у помаранчеву карантинну зону, розповів заступник голови Закарпатської обласної держадміністрації Ігор Шинкарюк в ефірі каналу Україна 24.

Чиновник додав, що ситуація з коронавірусом COVID-19 у регіоні з кожним днем стає все ліпшою – знаходять менше хворих, зменшується кількість летальних випадків й збільшується кількість ліжок у лікарнях.

"Зараз знаходимося у червоній зоні, але насправді знаходимося на межі того, щоб перейти у помаранчеву зону", – поділився він.

У Закарпатській області 4 квітня знайшли 165 інфікованих коронавірусом, померли сім осіб, йдеться на сайті МОЗ.

Раніше – 3 числа, у регіоні COVID-19 виявили у 287 осіб, померли троє інфікованих, повідомили у Закарпатській ОДА.

Ліжка з киснем станом на 2 квітня були завантажені на 49,4%, а на 4 число завантаженість становила 47,7%.

Станом на 5 квітня на Закарпатті вірус діагностовано у 55 930 осіб, померли 1 375 інфікованих, а одужали 42 975 пацієнтів.

Карантин в Україні – що потрібно знати

У нашій країні через коронавірус карантин почав діяти з 12 березня минулого року. Спочатку він був загальнонаціональним та дуже суворим, потім став адаптивним – країну поділили на зелену, жовту, помаранчеву й червону зони. Доля обмежувальних заходів опинилася у руках місцевої влади. У зеленій зоні найм'якші обмеження, а у червоній – найсуворіші.

Наприкінці 2020 року ситуація з COVID-19 погіршилася, і влада запровадила у січні 2021 жорсткий карантин – локдаун.

Після локдауну знову почав діяти адаптивний карантин.

Станом на 4 квітня у червоній зоні України перебували:

  • Закарпатська область;
  • Чернігівська область;
  • Чернівецька область;
  • Сумська область;
  • Одеська область;
  • Миколаївська область;
  • Львівська область;
  • Київська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Житомирська область;
  • Київ.
Обмеження червоної карантинної зони України
Червона зона України – обмеження / Скріншот

Зелених зон в Україні немає, одна область "жовта" – Херсонська, а решта регіонів – "помаранчеві".

новини Закарпаття карантин в Україні червона зона
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