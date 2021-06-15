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Окупанти Криму масово блокують сайти про коронавірус

15 червня 2021, 23:02

Сайти міжнародних організацій з інформацією про поширення COVID у світі блокують "з метою просування своєї пропаганди".

Крим
Окупанти Криму блокують сайти про коронавірус / Reuters

Окупанти Криму блокують сайти з реальною інформацією про поширення коронавірусу, заявили в "Кримській правозахисній групі", пише Радіо Свобода.

За словами керівниці КПГ Ольги Скрипник, Росія постійно намагається позбавити людей доступу до таких сайтів.

"Як мінімум 25-30 сайтів постійно блокуються на території Криму. Серед них такі популярні медіа, як "Українська правда", "Цензор", також блокується сайт Меджлісу кримськотатарського народу, сайт "Свідків Єгових" та навіть сайт Міністерства України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", – розповіла Скрипник.

Вона повідомила, що сайти міжнародних організацій з інформацією про поширення COVID у світі блокують "з метою просування своєї пропаганди".

"З 2020 року Росія намагалася блокувати міжнародні сайти з такою інформацією, щоб це допомогло їй з пропагандою вакцинації, а також залякати людей, які збиралися на підконтрольну Україні територію", – зазначила вона.

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У Криму в останні тижні фіксують приріст випадків коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу, яка накрила світ більш ніж рік тому, за цей час не тільки не завершилася, а й прискорилася.

26 квітня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що в другій половині квітня зафіксували таку динаміку зараження коронавірусом, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19.

До того ВООЗ на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемію COVID-19.

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