"Небезпечна тенденція": у ВООЗ порадили не комбінувати вакцини від COVID-19 різних виробників

Даних про вплив на здоров'я змішаного препарату поки замало.
Всесвітня організація охорони здоров'я порадила не змішувати вакцини проти коронавірусу від різних виробників. Науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан назвала це "небезпечною тенденцією".
Експерт заявила на онлайн-брифінгу, що даних про вплив на здоров'я змішаного препарату поки мало, передає Reuters.
"Це трохи небезпечна тенденція. Ми перебуваємо в зоні відсутності даних і доказів про те, що стосується змішування і збігу", – підкреслила Свамінатан.
За її словами, в країнах буде хаос, якщо громадяни самі почнуть вирішувати, коли і хто буде робити другу, третю і четверту дозу вакцини від коронавірусу.
Український МОЗ дозволив комбінувати різні вакцини
На початку липня стало відомо, що в Міністерстві охорони здоров'я України остаточно ухвалили рішення, яке дозволяє комбінувати вакцини. Однак це можна робити лише у виняткових випадках.
Поки що в Україні дозволено використовувати дві схеми:
- Перша доза AstraZeneca, друга - Pfizer;
- Якщо людина за кордоном в якості першої дози отримала вакцину Moderna (її поки не використовують в Україні), то в якості другої дози можна використовувати Pfizer.
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Вакцинація від коронавірусу - про що раніше писав Главред:
- Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає країни Європи, які мають намір незабаром вакцинувати дітей від коронавірусної інфекції, відтермінувати цей процес.
- Український епідеміолог Андрій Александрін рекомендував вагітним жінкам, які думають над вакцинацією від коронавірусу, почекати на результати досліджень. Він зазначив, що вплив препаратів ще не до кінця вивчено.
- Європейський регулятор з лікарських засобів (EMA) виявив можливий зв'язок між дуже рідкісним запаленням серця і вакцинами COVID-19 Pfizer і Moderna. Але у відомстві підкреслили, що переваги щеплень переважують будь-які ризики.