"Небезпечна тенденція": у ВООЗ порадили не комбінувати вакцини від COVID-19 різних виробників

МОЗ України раніше дозволив комбінувати різні вакцини від COVID-19 / УНІАН

Всесвітня організація охорони здоров'я порадила не змішувати вакцини проти коронавірусу від різних виробників. Науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан назвала це "небезпечною тенденцією".

Експерт заявила на онлайн-брифінгу, що даних про вплив на здоров'я змішаного препарату поки мало, передає Reuters.

"Це трохи небезпечна тенденція. Ми перебуваємо в зоні відсутності даних і доказів про те, що стосується змішування і збігу", – підкреслила Свамінатан.

За її словами, в країнах буде хаос, якщо громадяни самі почнуть вирішувати, коли і хто буде робити другу, третю і четверту дозу вакцини від коронавірусу.

Український МОЗ дозволив комбінувати різні вакцини

На початку липня стало відомо, що в Міністерстві охорони здоров'я України остаточно ухвалили рішення, яке дозволяє комбінувати вакцини. Однак це можна робити лише у виняткових випадках.

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Поки що в Україні дозволено використовувати дві схеми:

Перша доза AstraZeneca, друга - Pfizer;

Якщо людина за кордоном в якості першої дози отримала вакцину Moderna (її поки не використовують в Україні), то в якості другої дози можна використовувати Pfizer.

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