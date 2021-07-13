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"Небезпечна тенденція": у ВООЗ порадили не комбінувати вакцини від COVID-19 різних виробників

13 липня 2021, 08:01
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Даних про вплив на здоров'я змішаного препарату поки замало.

вакцинація
МОЗ України раніше дозволив комбінувати різні вакцини від COVID-19 / УНІАН

Всесвітня організація охорони здоров'я порадила не змішувати вакцини проти коронавірусу від різних виробників. Науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан назвала це "небезпечною тенденцією".

Експерт заявила на онлайн-брифінгу, що даних про вплив на здоров'я змішаного препарату поки мало, передає Reuters.

"Це трохи небезпечна тенденція. Ми перебуваємо в зоні відсутності даних і доказів про те, що стосується змішування і збігу", – підкреслила Свамінатан.

За її словами, в країнах буде хаос, якщо громадяни самі почнуть вирішувати, коли і хто буде робити другу, третю і четверту дозу вакцини від коронавірусу.

Український МОЗ дозволив комбінувати різні вакцини

На початку липня стало відомо, що в Міністерстві охорони здоров'я України остаточно ухвалили рішення, яке дозволяє комбінувати вакцини. Однак це можна робити лише у виняткових випадках.

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Поки що в Україні дозволено використовувати дві схеми:

  • Перша доза AstraZeneca, друга - Pfizer;
  • Якщо людина за кордоном в якості першої дози отримала вакцину Moderna (її поки не використовують в Україні), то в якості другої дози можна використовувати Pfizer.

читайте такожУчені встановили, чи є побічні ефекти при змішуванні вакцин AstraZeneca і Pfizer

Вакцинація від коронавірусу - про що раніше писав Главред:

  • Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає країни Європи, які мають намір незабаром вакцинувати дітей від коронавірусної інфекції, відтермінувати цей процес.
  • Український епідеміолог Андрій Александрін рекомендував вагітним жінкам, які думають над вакцинацією від коронавірусу, почекати на результати досліджень. Він зазначив, що вплив препаратів ще не до кінця вивчено.
  • Європейський регулятор з лікарських засобів (EMA) виявив можливий зв'язок між дуже рідкісним запаленням серця і вакцинами COVID-19 Pfizer і Moderna. Але у відомстві підкреслили, що переваги щеплень переважують будь-які ризики.
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