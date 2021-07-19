УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Небезпека штаму Дельта в Україні: у МОЗ оголосили про ініціативу щодо нового коронавірусу

19 липня 2021, 21:06

Україна незабаром отримає ПЛР-тести, які реагують тільки на Дельту, сказав Віктор Ляшко.

Ляшко
Київ до кінця тижня отримає ПЛР-тести для виявлення коронавірусу Дельта в Україні - Ляшко / УНІАН

Вже цього тижня Всесвітня організація охорони здоров'я повинна поставити Україні спеціальні тести для виявлення нового штаму коронавірусу Дельта. Тестування дозволить виявити пацієнтів з такою варіацією COVID-19 і її поширення на території країни. Про це заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Під час інтерв'ю глава МОЗ розповів про те, що ВООЗ надасть Києву ПЛР-тести, які показують реакцію виключно на індійський штам коронавірусу.

читайте такожДо кінця літа штам коронавірусу Дельта в Україні буде домінуючим - Ляшко
"На цьому тижні Україна отримає від ВООЗ постачання ПЛР-тестів, які реагують тільки на "Дельту". Це нам дозволить поряд з секвенуванням проводити ПЛР-тестування", - зазначив Ляшко.

За його словами, таким чином, вдасться з'ясувати, чи йде на території країни поширення варіації коронавірусу Дельта.

"Так ми зможемо подивитися, чи не циркулює у нас "Дельта", - підкреслив Віктор Ляшко.

Реклама

Штам коронавірусу Дельта в Україні

РНБО 23 червня провела позачергове засідання щодо можливої циркуляції нового штаму коронавірусу Дельта в Україні.

Секретар відомства Олексій Данилов зробив заяву, згідно з якою індійський варіант коронавірусу було виявлено і в Україні - вірус зафіксували у жінки і дитини, які повернулися з території Росії.

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська стверджувала, що індійський штам коронавірусу Дельта навряд чи обійде Україну. Варіація COVID-19 небезпечна тим, що вона швидко поширюється серед тих осіб, у яких немає імунітету до коронавірусу. Тому лікарка радить українцям робити щеплення.

Згідно з даними на 15 липня, в Україні було зафіксовано 4 випадки коронавірусу, варіація яких схожа на Дельту.

Дельта новини України коронавірус в Україні Віктор Ляшко
Зараз ви переглядаєте новину «Небезпека штаму Дельта в Україні: у МОЗ оголосили про ініціативу щодо нового коронавірусу». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Jerry Heil випадково засвітила юні груди під час зйомки блогуJerry Heil випадково засвітила юні груди під час зйомки блогу Кінець тропічної спеки: синоптик назвала дату похолодання в УкраїніКінець тропічної спеки: синоптик назвала дату похолодання в Україні Прикмети на 20 липня: що не можна робити і як уберегтися від бідиПрикмети на 20 липня: що не можна робити і як уберегтися від біди Еліна Світоліна похвалилася апетитними формами і показала фото з весілляЕліна Світоліна похвалилася апетитними формами і показала фото з весілля "Будуть ще жорсткіші обмеження": в РНБО анонсували посилення карантину в Україні"Будуть ще жорсткіші обмеження": в РНБО анонсували посилення карантину в Україні

Останні новини

11:16

У Києві жінка серед білого дня розпиляла лавки у дворі

11:08

На популярному Азовському курорті гори медуз чистять екскаватором Відео

10:56

Гороскоп на серпень 2021 для всіх знаків Зодіаку: роман з сусідом, підвищення по роботі або депресія

10:41

Ксенія Мішина засвітила обручку на тлі чуток про розставання з Олександром Еллертом

10:36

З 21 липня в Україні почнуть прищеплювати від 19 всіх охочих - Ляшко Відео

Реклама
10:15

Подвійне вбивство в Луцьку: п'яний чоловік зарубав сокирою дружину і дочку

10:11

Три види стрілок для очей, які ніколи не вийдуть з моди, і подарують погляд Мерилін Монро Відео

10:01

У Києві суд виніс вирок вчительці, яка побила учня з аутизмом Відео

09:38

Скандал через відмову взяти на роботу україномовну дівчину: Columb Trade звільнила HR-менеджера Відео

09:31

Затягнуло у вир, батько не зміг врятувати: у Десні на Чернігівщині знайшли тіло 10-річної дівчинки

09:28

Вогняна війна за спадщину: на Буковині брат підпалив будинок сестри з дитиною всередині

08:52

Україна під ударом нових штамів коронавірусу: експерти назвали терміни небезпечної хвилі Відео

08:36

У легковому авто їхали три сім'ї: відомі подробиці масового смертельного ДТП під Луцьком Відео

08:18

Коронавірус в Україні 20 липня: за добу виявили майже 600 випадків зараження

08:16

Синоптик оцінив загрозу потужного циклону і небезпеку катастрофічних потопів в Україні Відео

07:41

Яке навантаження витримають лікарні у разі нової хвилі COVID-19 в Україні: названо найгірший сценарій

07:38

Хаотична вакцинація в Україні: кого прирікаємо на смерть Погляд

07:10

Дзвонили з США, закликали не стріляти: Саакашвілі заявив про тиск Заходу під час захоплення Криму

07:02

Штам коронавірусу Лямбда виявили вже у понад 30 країнах - ВООЗ

06:45

"Вогонь": Ірина Сопонару привела в захват спокусливими фото

Реклама
06:04

Яке сьогодні свято 20 липня: Курбан-байрам і День торта і шахів

05:55

Позамежна спека атакує: синоптик попередила українців про нові аномальні рекорди Відео

05:28

Угода Заходу з РФ і співпраця України з Китаєм: Арестович пояснив свою різку заяву

05:28

День ангела сьогодні 20 липня: іменинники за церковним календарем

04:37

Чому не можна лягати спати з мокрим волоссям і чим це загрожує

04:19

Гороскоп на сьогодні 20 липня: кому слід побоюватися обману, а кого чекає любов

03:02

Вчені знайшли незвичайну і корисну заміну вівсянці Відео

02:26

Jerry Heil випадково засвітила юні груди під час зйомки блогу

01:39

Медики розповіли, як визначити небезпечне підвищення рівня цукру в крові Відео

01:28

Учені з'ясували, коли краще займатися спортом - вранці або ввечері

01:27

Підготовка аншлюсу: експерт оцінив скандальну статтю Путіна про Україну Відео

19 липня, понеділок
23:58

Названо 7 продуктів, від яких потрібно відмовитися перед сном Відео

23:23

США і Німеччина домовилися про угоду щодо Північного потоку-2 - Reuters Відео

23:22

Де сісти, щоб уникнути заколисування і шість способів лікування Відео

23:06

Заворотнюк заразилася коронавірусом під час відвідування окупованого Криму

23:02

Автомобільний газ продовжує дорожчати: чому і наскільки ще злетить ціна на паливо Відео

22:57

Знижує ризик передчасної смерті на 24%: лікарі назвали корисний протеїн Відео

22:55

Буде ще гірше: українців попередили про новий потоп Відео

22:17

Розбита голова і зламана нога: у київському ТЦ вітрина впала на 4-річну дитину

22:15

Росія у вогні: пожежі в Якутії видно навіть з космосу Відео

Реклама
22:14

Що може викликати хибнопозитивний тест на вагітність: шість причин Відео

21:32

Позашляховик розірвало на частини: під Одесою у страшній аварії загинув чиновник Відео

21:31

"Операція пройшла успішно": у Дніпрі хірурги дивом врятували вагітну дівчину

21:08

Переможниця Холостяка нарешті вийшла заміж за свого обранця

21:06

Небезпека штаму Дельта в Україні: у МОЗ оголосили про ініціативу щодо нового коронавірусу Відео

20:59

"Невакциновані від COVID-19 по прибуттю в Україну з-за кордону підуть на самоізоляцію" - МОЗ Відео

20:43

В Україну увірветься різке похолодання до +11 Відео

20:37

Україна у ЄС або напад Росії: Зеленський різко закликав Європу зробити вирішальний крок

20:26

Гороскоп удачі: дізнайтеся свій найуспішніший час доби Відео

20:14

У Херсонській області аномальна спека: садівники достроково збирають урожай Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти