Небезпека штаму Дельта в Україні: у МОЗ оголосили про ініціативу щодо нового коронавірусу

Київ до кінця тижня отримає ПЛР-тести для виявлення коронавірусу Дельта в Україні - Ляшко / УНІАН

Вже цього тижня Всесвітня організація охорони здоров'я повинна поставити Україні спеціальні тести для виявлення нового штаму коронавірусу Дельта. Тестування дозволить виявити пацієнтів з такою варіацією COVID-19 і її поширення на території країни. Про це заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Під час інтерв'ю глава МОЗ розповів про те, що ВООЗ надасть Києву ПЛР-тести, які показують реакцію виключно на індійський штам коронавірусу.

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"На цьому тижні Україна отримає від ВООЗ постачання ПЛР-тестів, які реагують тільки на "Дельту". Це нам дозволить поряд з секвенуванням проводити ПЛР-тестування", - зазначив Ляшко.

За його словами, таким чином, вдасться з'ясувати, чи йде на території країни поширення варіації коронавірусу Дельта.

"Так ми зможемо подивитися, чи не циркулює у нас "Дельта", - підкреслив Віктор Ляшко.

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Штам коронавірусу Дельта в Україні

РНБО 23 червня провела позачергове засідання щодо можливої циркуляції нового штаму коронавірусу Дельта в Україні.

Секретар відомства Олексій Данилов зробив заяву, згідно з якою індійський варіант коронавірусу було виявлено і в Україні - вірус зафіксували у жінки і дитини, які повернулися з території Росії.

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська стверджувала, що індійський штам коронавірусу Дельта навряд чи обійде Україну. Варіація COVID-19 небезпечна тим, що вона швидко поширюється серед тих осіб, у яких немає імунітету до коронавірусу. Тому лікарка радить українцям робити щеплення.

Згідно з даними на 15 липня, в Україні було зафіксовано 4 випадки коронавірусу, варіація яких схожа на Дельту.