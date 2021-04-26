Небезпечний індійський коронавірус вже поруч з Україною - епідеміолог

Індійський штам коронавірусу "підкрався" до України / Reuters

В європейських країнах вже реєструється небезпечна індійська мутація COVID-19, розповіла епідеміолог, головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю "Епідеміологія" Наталія Виноград. Вона звернула увагу на те, що цей штам коронавірусу вже поруч з Україною.

"Там з'явився новий штам, індійський, з яким теж пов'язують різке зростання і погіршення епідситуації. Спочатку на той штам ніхто особливо не звернув уваги, здавалося, що по тих мутацій, які там відбулися, не сильно воно прописується, що буде зміна клінічної картини або параметрів, скажімо, по заразливості. На превеликий жаль, тривога є ще в тому, що цей індійський штам реєструється в багатьох європейських країнах. Я звертаю увагу на європейський континент, тому що Україна тут. Він поруч з нами, в Чехії, він вже є в семи європейських країнах, де підтвердили", - розповіла Виноград, повідомляє Укрінформ.

Вона підкреслила, що зараз в Індії, Непалі, Шрі-Ланці, країнах Південно-Східної Азії спостерігається суттєва зміна епідемічної ситуації з дуже високими показниками захворюваності та летальності.

"У порівнянні з попереднім тижнем зросла на 90%. Це найбільше зростання, яке мала територія за весь час, як і тенденція до зростання захворюваності, у порівнянні з попереднім тижнем, там є зростання на 67%", - сказала Виноград.

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