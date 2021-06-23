Небезпечний штам Дельта в Україні: у МОЗ зробили заяву щодо посилення карантину

МОЗ до 25 червня розробить комплекс заходів щодо нових карантинних обмежень в Україні / Reuters

Міністерство охорони здоров'я до п'ятниці, 25 червня, підготує пакет пропозицій щодо ситуації з карантином в Україні з метою протидії циркуляції нового штаму коронавірусу Дельта. Відповідне доручення відомство отримало від РНБО. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

"До 25-го червня, за окремим дорученням РНБО, будуть підготовлені комплексні пропозиції для протидії поширенню коронавірусу штаму "Дельта" в Україні", - цитує його пресслужба МОЗ.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов 23 червня заявив, що на території України вже зафіксована нова модифікація коронавірусу - Дельта, яку раніше виявили у Індії. Вірусною інфекцією такого типу заразилися 66-річна жінка і 16-річна дитина, які приїхали з Росії.

Ситуація з COVID-19 в Україні

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні стабілізувалася. За останні 24 години вірусом заразилися 835 осіб, з них 419 госпіталізували.

На засіданні РНБО 23 червня у зв'язку з заходами щодо запобігання поширенню коронавірусу Дельта в Україні було прийнято рішення впровадити обов'язкове тестування на COVID-19 для осіб, які прибувають до країни з Росії, Великобританії, Португалії та Індії.

Голова комітету Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький раніше заявляв, що у зв'язку з небезпекою штаму Дельта влада повинна повернути обов'язкове ПЛР-тестування для осіб, які приїжджають з-за кордону, посилити контроль над карантином, прискорити вакцинацію і запустити підготовку опорних лікарень у зв'язку з очікуванням нової хвилі COVID-19.