Ослаблення карантину: Ляшко назвав кандидатів на вихід з червоної зони

Віктор Ляшко / УНІАН

Найближчим часом Чернігівська, Закарпатська та Чернівецька області вийдуть з "червоної" зони карантинних обмежень і опиняться в "жовтій" зоні.

Як заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю 5 каналу, це відбудеться в результаті запровадження адаптивного карантину.

"Вже сьогодні ми можемо сказати, що застосування локальних карантинних обмежень дає свій результат. І Чернігівська і Закарпатська і Чернівецька області вже підходять до того, що через три-чотири-п'ять днів вони перейдуть з червоного в жовтий рівень епідеміологічної небезпеки", - пояснив головний санлікар.

Він каже, що після цього в трьох областях будуть зняті жорсткі карантинні обмеження.

У той же час він підкреслив, що в Києві залишається вкрай важка ситуація, це пов'язано з пандемічною втомою.

"Скільки б ми не писали на папері обмежень, якщо всі разом не будемо їх дотримуватися. не даватимуть ефекту. І тут буде питання не у владі, не у своєчасності чи несвоєчасності введення карантину", – додав Ляшко.

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