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Ослаблення карантину: Ляшко назвав кандидатів на вихід з червоної зони

11 квітня 2021, 20:21
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У Києві залишається вкрай важка ситуація з епідемією, підкреслив головний санлікар.

У трьох областях послаблять карантин
Віктор Ляшко / УНІАН

Найближчим часом Чернігівська, Закарпатська та Чернівецька області вийдуть з "червоної" зони карантинних обмежень і опиняться в "жовтій" зоні.

Як заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю 5 каналу, це відбудеться в результаті запровадження адаптивного карантину.

"Вже сьогодні ми можемо сказати, що застосування локальних карантинних обмежень дає свій результат. І Чернігівська і Закарпатська і Чернівецька області вже підходять до того, що через три-чотири-п'ять днів вони перейдуть з червоного в жовтий рівень епідеміологічної небезпеки", - пояснив головний санлікар.

Він каже, що після цього в трьох областях будуть зняті жорсткі карантинні обмеження.

У той же час він підкреслив, що в Києві залишається вкрай важка ситуація, це пов'язано з пандемічною втомою.

"Скільки б ми не писали на папері обмежень, якщо всі разом не будемо їх дотримуватися. не даватимуть ефекту. І тут буде питання не у владі, не у своєчасності чи несвоєчасності введення карантину", – додав Ляшко.

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Коронавірус в Україні:

  • За минулу добу в Україні було виявлено 12 тис. 112 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник.
  • За вчора госпіталізовано 4 тис. 694 людини, померли - 235 осіб, одужали - 5 тис.34 людини.
  • За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1 тис.374), Дніпропетровській (1 тис. 333), Донецькій (839) і Хмельницькій (811) областях.
  • За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 853 тис.249 осіб, одужали-1 млн 410 тис. 860 осіб, померли - 37 тис. 14 осіб, проведено ПЛР - тестувань-8 млн 656 тис. 885.
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