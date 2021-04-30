Послаблення карантину у Києві з 1 травня: що заборонено в столиці

Транспорт у Києві працюватиме із заповненістю не більше 50% від кількості сидячих місць / УНІАН

Посилений карантин у Києві, згідно з рішенням комісії з питань ТЕБ і НС, скасовується. Столиця найближчим часом житиме за правилами помаранчевої зони карантинних обмежень, які передбачають певні обмеження у сфері пасажирських перевезень, роботі сфери громадського харчування, а також діяльності спортзалів та фітнес-центрів.

Згідно з інформацією пресслужби Київської міської державної адміністрації, з 00:00 1 травня 2021 року в столиці діє низка заборон помаранчевої зони карантину.

Помаранчева зона карантину у Києві - що заборонено

Перебування в громадських місцях, будівлях і транспорті без захисної маски

Знаходження на вулицях без документів, які засвідчують особу

Самовільно переривати самоізоляцію і самообсервацию

Проводити масові заходи за участю більше однієї людини на 4 квадратних метри. Заповненість залів повинна становити 50% від кількості місць.

Робота кінотеатрів та інших закладів культури із заповненістю сидячих місць більш, ніж на 50%

Перевозити пасажирів у кількості понад 50% від числа сидячих місць

Проводити дискотеки і різні святкові заходи в кафе і ресторанах

Робота нічних клубів

Робота кафе, барів і ресторанів після 00:00 і до 7:00, крім доставки і замовлень на винос

Розміщувати відвідувачів у закладах сфери громадського харчування на відстані менше 2 метри від столів і більше 4 осіб за одним столом

Обслуговувати відвідувачів без дотримання соціальної дистанції в 1,5 метра і дотримання масочного режиму

Відвідування освітніх установ в тому випадку, якщо там на самоізоляції знаходяться більше 50% персоналу і здобувачів освіти

Проведення в освітніх установах масових заходів, в яких беруть участь більше однієї групи або класу в присутності глядачів

Діяльність спортивних залів і фітнес-центрів в тому випадку, якщо кількість відвідувачів становить більше 1 людини на 10 квадратних метрів, басейнів за умови перебування більше 4 осіб на одній доріжці або 6 осіб для спортивно-тренувальних груп

Відвідування сторонніми особами установ соціального захисту тимчасового або постійного проживання.

Карантин у Києві