Послаблення карантину у Києві з 1 травня: що заборонено в столиці

Громадський транспорт у столиці працюватиме з обмеженнями.
Посилений карантин у Києві, згідно з рішенням комісії з питань ТЕБ і НС, скасовується. Столиця найближчим часом житиме за правилами помаранчевої зони карантинних обмежень, які передбачають певні обмеження у сфері пасажирських перевезень, роботі сфери громадського харчування, а також діяльності спортзалів та фітнес-центрів.
Згідно з інформацією пресслужби Київської міської державної адміністрації, з 00:00 1 травня 2021 року в столиці діє низка заборон помаранчевої зони карантину.
Помаранчева зона карантину у Києві - що заборонено
- Перебування в громадських місцях, будівлях і транспорті без захисної маски
- Знаходження на вулицях без документів, які засвідчують особу
- Самовільно переривати самоізоляцію і самообсервацию
- Проводити масові заходи за участю більше однієї людини на 4 квадратних метри. Заповненість залів повинна становити 50% від кількості місць.
- Робота кінотеатрів та інших закладів культури із заповненістю сидячих місць більш, ніж на 50%
- Перевозити пасажирів у кількості понад 50% від числа сидячих місць
- Проводити дискотеки і різні святкові заходи в кафе і ресторанах
- Робота нічних клубів
- Робота кафе, барів і ресторанів після 00:00 і до 7:00, крім доставки і замовлень на винос
- Розміщувати відвідувачів у закладах сфери громадського харчування на відстані менше 2 метри від столів і більше 4 осіб за одним столом
- Обслуговувати відвідувачів без дотримання соціальної дистанції в 1,5 метра і дотримання масочного режиму
- Відвідування освітніх установ в тому випадку, якщо там на самоізоляції знаходяться більше 50% персоналу і здобувачів освіти
- Проведення в освітніх установах масових заходів, в яких беруть участь більше однієї групи або класу в присутності глядачів
- Діяльність спортивних залів і фітнес-центрів в тому випадку, якщо кількість відвідувачів становить більше 1 людини на 10 квадратних метрів, басейнів за умови перебування більше 4 осіб на одній доріжці або 6 осіб для спортивно-тренувальних груп
- Відвідування сторонніми особами установ соціального захисту тимчасового або постійного проживання.
Карантин у Києві
- Київський градоначальник Віталій Кличко 18 березня зробив заяву про те, що у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації, пов'язаної з високим рівнем захворюваності на COVID-19 в столиці, столична влада прийняла рішення впровадити посилений карантин у Києві строком на три тижні - до 9 квітня.
- Унаслідок погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус карантин у Києві повторно посилили з 5 квітня. Міський транспорт на період посилених протиепідемічних заходів працював по спецпропусках.
- Мер Віталій Кличко 14 квітня заявляв, що ситуація в столиці, як і раніше, залишається складною. Тому влада вирішила продовжити жорсткий карантин у Києві до 30 квітня.
- 28 квітня Кличко оголосив про стабілізацію ситуації з COVID-19 у Києві. З 1 травня в столиці запрацює без пропусків громадський транспорт, а діти зможуть піти до школи.
Автор: Андрій Ганжа