Обережно, дуже небезпечно: ВООЗ почала відстежувати" російський" штам коронавірусу

"Российский" штамм коронавируса признан опасным / Фото Reuters

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про включення до списку для спостереження "російський" варіант коронавірусу. Вперше в РФ його виявили в січні. Відповідна інформація з'явилася на сайті організації.

Список для моніторингу включає штами COVID-19, які можуть мутувати і представляти високу загрозу населенню, тому що про них немає повної інформації.

На даний момент в цей перелік входить 12 видів коронавірусу.

"Російський" штам коронавірусу AT.1 - що про нього відомо

Вперше штам зафіксували в РФ в січні 2021 року. Однак він мутував, що і стурбувало експертів ВООЗ.

Поки штам не має власного позначення буквою грецького алфавіту. Дане маркування мають тільки варіанти, внесені ВООЗ в списки які:

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представляють інтерес (VOI)

викликають побоювання (VOC ).

Що собою являє список ВООЗ

Перелік ділиться на дві групи, в першу з яких входять штами, схильні до мутацій і зареєстровані в різних регіонах.

Друга група - це найнебезпечніші мутації з першої групи, які змінили свою епідеміологію, збільшили можливості поширення, змінили симптоматику і стали більш стійкими в лікуванні.

Які небезпечні штами є в списку зараз

Британський Альфа

Південноафриканський Бета

Бразильський Гамма

Індійський Дельта

Яка ситуація з коронавірусом в Росії

В останні тижні захворюваність коронавірусом в РФ істотно зросла. Приріст інфікованих досяг піку другої хвилі пандемії. З початку пандемії в Росії зафіксували більше п'яти мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Померло від коронавірусу понад 140 тисяч росіян.

Тим часом, росіяни масово вакцинуються. Людям доводиться близько доби проводити в чергах. Доходить і до бійок.