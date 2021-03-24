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Відмовлялися госпіталізувати: на відпочинку в Єгипті загинув відомий український волонтер

24 березня 2021, 08:30

Перед вильотом Юрій Юрасюк здав ПЛР-тести на коронавірус, результати були негативними. Але вже за три дні він почав почуватися погано.

Юрій Юрасюк
Юрій Юрасюк / Фото Facebook

В Єгипті від коронавірусу помер український лікар-стоматолог, відомий волонтер Юрій Юрасюк. Чоловіка двічі на швидкій відвозили в лікарню, але в госпіталізації відмовили. Українця прийняли лише кілька днів, коли ситуація стала зовсім критичною.

Дружина медика вважає, що в смерті винна страхова компанія, яка не наполягла на лікуванні, пише Obozrevatel.

Подружжя Юрасюків разом з дітьми на початку березня відправилося в Шарм-ель-Шейх. Перед вильотом вони здали ПЛР-тести, результати були негативними. Але вже за три дні після прильоту на курорт чоловік почав почуватися погано.

8 березня українця забрала швидка і відвезла в єгипетський госпіталь. Там йому зробили КТ, з'ясували, що у нього двостороння пневмонія і підозра на коронавірус. Однак чоловіка не госпіталізували.

9 березня тест підтвердив зараження COVID-19, але українця знову відмовилися покласти в лікарню. 12 березня Юрій почав кашляти кров'ю, важко дихав. Лише тоді його забрали в лікарню і майже одразу підключили до апарату ШВЛ. Увечері того ж дня зв'язок з ним зник.

Дружина Юрія розповіла, що про смерть чоловіка їй повідомили 19 березня. Чоловік був на діалізі, тому що почалися проблеми з нирками. Потім у нього була зупинка дихання, його реанімували. Але в результаті у чоловіка постраждав головний мозок. За словами нейрохірургів, шансів вижити в українця не було.

В офіційному висновку про смерть Юрія говориться, що він помер від гострої серцевої недостатності. У рапорті про смерть чоловіка, який Ольга отримала через єгипетських представників, причиною смерті значився коронавірус.

Жінка хоче домогтися правди, вона написала заяву в єгипетську поліцію і має намір продовжити розгляд в Україні. Ольга звинувачує страхову компанію, яка, за її словами, заперечувала необхідність госпіталізації чоловіка.

У середу, 24 березня, Юрія повинні доставити в Україну і поховати.

Юрій Юрасюк займався волонтерською діяльністю і не раз на власному автобусі виїжджав в зону бойових дій, доставляючи необхідні речі для захисників України.

Нагадаємо:

  • 23 березня після вакцинації препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield померла військовослужбовець Збройних сил України. Смерть настала внаслідок тромбу, що відірвався.
  • Вакцинувалася службовець ЗСУ в неділю, 21 березня.
  • За словами начальника медичної служби військової частини, де загибла проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров'я жінка не озвучувала.
  • Зазначається, що вона страждала на гіпертонічну хворобу.
  • В Одеській ОДА та в командуванні медичних сил ЗСУ підтвердили смерть жінки. 24 березня будуть проведені всі необхідні дослідження. Про причину смерті обіцяють повідомити в найкоротші терміни.

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