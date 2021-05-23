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Відкриття безвізу ЄС та України: у Кабміні зробили заяву про COVID-паспорти

23 травня 2021, 15:28

Київ і Брюссель досягли принципової домовленості щодо визнання сертифікатів вакцинації від COVID-19.

Безвіз
Українці знову зможуть подорожувати Європою / hrferl.org

Україна і Європейський Союз досягли політичної домовленості про взаємне визнання сертифікатів вакцинації від коронавірусу. У документах, які запустить ЄС до кінця червня, буде вказана інформація про вакцинацію, тести на COVID-19 і отриманий імунітет після хвороби. У Києві співпрацювали з Єврокомісією в процесі розробки українських паспортів вакцинації. Після остаточного прийняття рішення українці знову отримають можливість вільно подорожувати країнами Євросоюзу

Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що між Україною та ЄС досягнута політична домовленість про визнання сторонами виданих у Києві та Брюсселі паспортів вакцинації. Українські документи розроблялися за участю Єврокомісії.

"Україна та Європейський Союз досягли політичної домовленості про взаємне визнання так званих "паспортів вакцинації". Нещодавно ЄС оголосив про запровадження до кінця червня цифрових сертифікатів, які міститимуть дані про вакцинацію, тести на COVID-19 та набутий імунітет після хвороби. Ще на початку розроблення цієї ініціативи дав доручення міністрам спільно з Єврокомісією напрацювати відповідний сертифікат в Україні", - сказав прем'єр.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше віцепрем'єрка, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявляла, що Україна і ЄС напрацювали також і технічні рішення щодо визнання COVID-паспортів. Тому за необхідності відповідне рішення буде прийнято в короткі терміни.

"Політична домовленість є, є і технічні рішення як з нашого боку, так і від Європейської комісії. Я думаю, що взаємне визнання - це буде такий швидкий технічний процес, якщо це буде необхідно", - уточнила міністр.читайте такожКовідний безвіз: чи зможуть українці їздити до ЄС за паспортами вакцинації

Також вона додала, що паспорти вакцинації дозволять українцям знову користуватися безвізовим режимом для туристичних поїздок до країн Євросоюзу.

"У нас вже повністю готова ІТ-інфраструктура, щоб видавати сертифікати, які відповідають стандартам ЄС, і це рішення вже фактично відновлює можливість для повноцінного руху наших громадян в межах Європейського Союзу", - підкреслила Ольга Стефанишина.

Covid-паспорти та поїздки за кордон

  • Після того, як почалася вакцинація від коронавірусу, низка країн прийняли рішення запустити так звані "паспорти вакцинації" – спеціальні документи, в яких міститься інформація про те, що людина зробила щеплення від COVID-19 та інші медичні відомості.
  • У січні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко стверджував, що держава на безкоштовній основі видаватиме українцям сертифікати вакцинації від коронавірусу у тому випадку, якщо їх вимагатимуть інші країни.
  • У березні повідомлялося, що у Євросоюзі почалися консультації щодо створення електронних сертифікатів вакцинації з метою відкриття європейських кордонів. Тоді вказувалося, що особи, які прищепилися препаратами від коронавірусу, не визнаними у ЄС, можуть зіткнутися з проблемами в процесі перетину кордону.
  • ЗМІ акцентували увагу на тому, що ЄС визнає тільки три вакцини від коронавірусу - Pfizer-BioNTech, Moderna і AstraZeneca - тоді як у списку європейського регулятора немає, наприклад, вакцини Covishield, якою прищеплюються люди в Україні.
  • 20 травня стало відомо, що Рада Євросоюзу і Європарламент домовилися про запуск сертифікатів вакцинації. Так званий цифровий "зелений паспорт" з'явиться з 1 липня 2021 року. До документу будуть внесені відомості про вакцинацію і проходження тесту на коронавірус кожного громадянина.

Євросоюз Кабмін безвиз новини України Денис Шмигаль
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