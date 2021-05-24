Звідки взявся коронавірус: американська розвідка опублікувала нові дані

Дані американських військових можуть свідчити на користь гіпотези про витік SARS-CoV-2 з китайської лабораторії.
Троє вчених Уханьского інституту вірусології в Китаї лікувалися в медустанові ймовірно від коронавірусної інфекції в листопаді 2019 року, тобто за місяць до початку пандемії COVID-19. Ці дані можуть свідчити на користь гіпотези про витік SARS-CoV-2 з китайської лабораторії.
Як пише The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки, симптоми дослідників, які працювали в лабораторії з вивчення коронавірусів та інших патогенів, нагадували як COVID-19, так і ГРВІ.
"Я дуже сумніваюся, що три людини в особливо захищених умовах лабораторії третього рівня, яка працює з коронавірусами, в один тиждень захворіють на ГРВІ, ляжуть в лікарню, і це ніяк не буде пов'язано з коронавірусом", — заявив колишній керівник групи Держдепартаменту США за походженням коронавірусу Девід Ашер.
Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я готуються до засідання щодо наступного етапу розслідування походження COVID-19.
читайте такожУ ВООЗ пояснили, чи міг коронавірус "втекти" з лабораторії в Ухані
Звідки взявся коронавірус - про що раніше писав Главред:
- Коронавірус почав атакувати жителів планети взимку 2020 року - першим потрапив під удар Китай. Згодом SARS-CoV-2 поширився по всьому світу.
- Учені заявляли, що новий вірус COVID-19 з'явився в результаті генетичного схрещування коронавірусу кажанів і коронавірусу невідомого походження.
- Після того, як вчені досліджували геном нового коронавірусу, повідомлялося, що причиною появи коронавірусу найімовірніше стали змії. При цьому уточнювалося, що саме китайський крайт і китайська кобра - носії нового коронавірусу. Цих змій могли продавати на ринку морепродуктів в Ухані, де і був зафіксований перший спалах вірусу в Китаї.
- Пізніше вчені провели дослідження і з'ясували, що SARS-CoV-2 має всі ознаки виникнення в природі, а не в лабораторії.
- Доктор біологічних наук, професор Школи системної біології GMU (США) Анча Баранова також заявляла, що COVID - 19 має природне походження, в ньому не виявлено ознак втручання людини.
- У квітні американські військові заявили, що коронавірус має природне походження і не був розроблений в лабораторії китайського міста Ухань.
- Водночас ЗМІ писали, що COVID - 19 виник у лабораторії китайського міста Ухань, а її працівник став "нульовим пацієнтом". Китай нібито прагнув продемонструвати здібності країни у виявленні та боротьбі з вірусами.
- Була і конспірологічна версія походження коронавірусу. Розробник методології комплексної оцінки російської пропаганди Денис Богуш заявляв, що COVID-19 був штучно створений в лабораторіях РФ, а кінцевою метою його поширення по світу мало стати скасування антиросійських санкцій і затвердження авторитету господаря Кремля Володимира Путіна.