Звідки взявся коронавірус: американська розвідка опублікувала нові дані

З'явилася нова інформація про походження SARS-CoV - 2 / Reuters

Троє вчених Уханьского інституту вірусології в Китаї лікувалися в медустанові ймовірно від коронавірусної інфекції в листопаді 2019 року, тобто за місяць до початку пандемії COVID-19. Ці дані можуть свідчити на користь гіпотези про витік SARS-CoV-2 з китайської лабораторії.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки, симптоми дослідників, які працювали в лабораторії з вивчення коронавірусів та інших патогенів, нагадували як COVID-19, так і ГРВІ.

"Я дуже сумніваюся, що три людини в особливо захищених умовах лабораторії третього рівня, яка працює з коронавірусами, в один тиждень захворіють на ГРВІ, ляжуть в лікарню, і це ніяк не буде пов'язано з коронавірусом", — заявив колишній керівник групи Держдепартаменту США за походженням коронавірусу Девід Ашер.

Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я готуються до засідання щодо наступного етапу розслідування походження COVID-19.

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