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Україна готова послабити карантин: у Раді зробили заяву про третю хвилю COVID-19

3 червня 2021, 18:27

Наступна хвиля коронавірусу в Україні настане не раніше осені, вважає Михайло Радуцький.

Київ,весна,карантин, самокат
В Україні влітку можуть послабити карантин / УНІАН

У Кабміну сьогодні є всі підстави, щоб послабити карантин в Україні. Статистика вперше свідчить про те, що в країні в чотири рази більше одужавших, ніж хворих. Це означає наближення закінчення третьої хвилі COVID-19. Коронавірус є сезонним захворюванням, тому третьої хвилі варто очікувати не раніше осені. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що кількість хворих вперше за весь час циркулізації коронавірусної інфекції в кількість одужавших в країні в чотири рази перевищує число хворих. Знизилася завантаженість лікарняних ліжок. Отже, країна підходить до завершення третьої хвилі COVID-19. Тому з'являються підстави для пом'якшення протикоронавірусних заходів.

"На сьогодні ми бачимо значне зменшення кількості нових хворих. Наприклад, сьогодні тих, хто одужав, в 4 рази більше, ніж хворих — такої статистики в Україні взагалі не було. Сьогодні завантаженість лікарень становить 18%, завантаженість реанімаційних ліжок — 32%, завантаженість апаратів ШВЛ — 9%. Це в першу чергу свідчить про те, що ми підійшли до завершення третьої хвилі коронавірусу. На сьогодні в уряду є підстави послабити карантин", - пояснив Радуцький.

Також він додав, що наступна хвиля епідемії коронавірусу очікується восени. Цього літа Кабмін може дозволити послабити протикоронавірусні заходи.читайте такожПослаблення карантину в Україні: чому рано очікувати на скасування обмежень

"Сьогодні не залишилося навіть жодної помаранчевої зони, всі області жовті, деякі наблизилися до позначок зеленої зони. Тому є підстави послабити карантин, тим більше що наступну хвилю всі вчені, всі експерти прогнозують не раніше осені цього року. Коронавірус - це сезонне захворювання, як і будь-яке вірусне захворювання. Тому, думаю, влітку уряд може собі дозволити це (ослаблення карантину) зробити. Подивимося", - підкреслив Михайло Радуцький.

Карантин в Україні

  • Міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов раніше казав, що карантин в Україні може бути продовжено і після 30 червня. За словами чиновника, ситуація залежить від самих українців, які повинні дотримуватися профілактичних заходів.
  • Прем'єрміністр Денис Шмигаль прогнозував, що карантинні заходи в Україні, швидше за все, будуть продовжені. Глава уряду підтвердив свій попередній прогноз, згідно з яким держава буде жити в умовах протиепідемічних обмежень протягом 2 років.
  • Глава МОЗ Віктор Ляшко не виключив послаблення карантину в Україні на літній період. Міністр вважає, що за умови стабілізації ситуації обмежувальні заходи можна пом'якшити.
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