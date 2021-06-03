Україна готова послабити карантин: у Раді зробили заяву про третю хвилю COVID-19

В Україні влітку можуть послабити карантин / УНІАН

У Кабміну сьогодні є всі підстави, щоб послабити карантин в Україні. Статистика вперше свідчить про те, що в країні в чотири рази більше одужавших, ніж хворих. Це означає наближення закінчення третьої хвилі COVID-19. Коронавірус є сезонним захворюванням, тому третьої хвилі варто очікувати не раніше осені. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що кількість хворих вперше за весь час циркулізації коронавірусної інфекції в кількість одужавших в країні в чотири рази перевищує число хворих. Знизилася завантаженість лікарняних ліжок. Отже, країна підходить до завершення третьої хвилі COVID-19. Тому з'являються підстави для пом'якшення протикоронавірусних заходів.

"На сьогодні ми бачимо значне зменшення кількості нових хворих. Наприклад, сьогодні тих, хто одужав, в 4 рази більше, ніж хворих — такої статистики в Україні взагалі не було. Сьогодні завантаженість лікарень становить 18%, завантаженість реанімаційних ліжок — 32%, завантаженість апаратів ШВЛ — 9%. Це в першу чергу свідчить про те, що ми підійшли до завершення третьої хвилі коронавірусу. На сьогодні в уряду є підстави послабити карантин", - пояснив Радуцький.

Також він додав, що наступна хвиля епідемії коронавірусу очікується восени. Цього літа Кабмін може дозволити послабити протикоронавірусні заходи.читайте такожПослаблення карантину в Україні: чому рано очікувати на скасування обмежень

"Сьогодні не залишилося навіть жодної помаранчевої зони, всі області жовті, деякі наблизилися до позначок зеленої зони. Тому є підстави послабити карантин, тим більше що наступну хвилю всі вчені, всі експерти прогнозують не раніше осені цього року. Коронавірус - це сезонне захворювання, як і будь-яке вірусне захворювання. Тому, думаю, влітку уряд може собі дозволити це (ослаблення карантину) зробити. Подивимося", - підкреслив Михайло Радуцький.

Карантин в Україні