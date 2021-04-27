Озвучено терміни отримання нової партії вакцини CoronaVac

Як розповів міністр, сьогодні Міністерство охорони здоров'я отримало відповідне підтвердження від китайської сторони.
Україна до кінця квітня повинна отримати чергову партію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. До 30 квітня в Україну повинні прибути ще 500 тисяч доз цього препарату, заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов В ефірі каналу НАШ
Як розповів міністр, сьогодні Міністерство охорони здоров'я отримало відповідне підтвердження від китайської сторони.
"Ми сьогодні отримали підтвердження, в тому числі від посла Китаю в Україні, що наступні 500 тисяч доз вакцини мають прибути в Україну до 30 квітня",- сказав він.
Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
- Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що ситуація із захворюваністю коронавірусом в Україні і госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.
- Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 квітня.
Автор: Катерина Трохимчук