Озвучено терміни отримання нової партії вакцини CoronaVac

Вакцина / Reuters

Україна до кінця квітня повинна отримати чергову партію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. До 30 квітня в Україну повинні прибути ще 500 тисяч доз цього препарату, заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов В ефірі каналу НАШ

Як розповів міністр, сьогодні Міністерство охорони здоров'я отримало відповідне підтвердження від китайської сторони.

"Ми сьогодні отримали підтвердження, в тому числі від посла Китаю в Україні, що наступні 500 тисяч доз вакцини мають прибути в Україну до 30 квітня",- сказав він.

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