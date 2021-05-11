Пандемія COVID-19: у ВООЗ заявили, що світ вийшов на плато, але є нюанс

Пандемія коронавірусу вийшла на плото / Reuters

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що рівень захворюваності та смертності від коронавірусної інфекції COVID-19 у світі вийшов на плато.

При цьому він уточнив на прес-конференції, що епідеміологічна ситуація залишається небезпечною по всьому світу. Зокрема, захворюваність і смертність від коронавірусу все ще швидко ростуть в Південно-Східній Азії. Крім того, ВООЗ уважно стежить за ситуацією в Індії, де виявили штам B.1.617. За словами Гебрейесуса, цей варіант вірусу викликає заклопотаність на світовому рівні.

"Зниження йде у всіх регіонах, включаючи Америку та Європу. Однак це неприйнятно високий рівень плато, коли минулого тижня в світі було понад 5,4 мільйона випадків COVID-19 і майже 90 тисяч смертей", - сказав гендиректор ВООЗ.

Зазначимо, з початку пандемії жертвами коронавірусу стали понад 3,2 млн людей. Найбільше летальних випадків зафіксували в США, Бразилії, Індії та Мексиці.

Коронавірус у світі 11 травня 2021-статистика та карта / https://gisanddata.maps.arcgis.com/

На думку Гебрейесуса, продовженню поширення коронавірусу сприяють ослаблення обмежувальних заходів та "нерівна вакцинація".

"На країни з високими і середніми доходами припадає 53% населення планети, проте вони отримали 83% вакцини", — заявив він.

Як повідомляв Главред, за підрахунками ВООЗ, приблизно 10 країн у світі все ще чекають на поставки перших партій вакцин проти коронавірусу. Більшість з цих країн знаходяться в Африці: на неї припадає лише 1% вакцин проти COVID-19, які вводять у всьому світі.

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