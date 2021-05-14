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Сумний прогноз ВООЗ щодо коронавірусу: назвали найбільш небезпечні країни

14 травня 2021, 19:39

Побоювання викликає ситуація в усьому світі без винятку, хоча, критична картина зараз спостерігається в Індії, Непалі, В'єтнамі, Таїланді та Єгипті.

коронавірус
Прогноз ВООЗ щодо коронавірусу / Daniel Foster / flickr.com/

Другий рік коронавірусної пандемії у світі стане ще більш смертоносним, ніж перший, заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреесус.

На його думку, 2021 рік принесе ще більше летальних випадків у світі. Хоча і в минулому цифра була шокуючою: COVID-19 вже забрав життя понад 3,3 млн осіб.

Побоювання викликає ситуація в усьому світі без винятку, хоча, за словами глави ВООЗ, критична картина зараз спостерігається в Індії, Непалі, В'єтнамі, Таїланді та Єгипті.

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Вихід, вважають експерти, тільки один: вакцинація і профілактичні заходи.

Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

  • Лікар-епідеміолог зробив невтішний прогноз для України. За його словами, Україна потрапляє в ті країни ризику, в яких будуть можливі чергові нові піки захворюваності, тяжкого перебігу COVID-19 і смертності.
  • Восени Україну чекає новий штам коронавірусу – COVID-21. Колективний імунітет, який сформується в суспільстві до COVID-19, не діятиме проти нього.

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