Перед вихідними в Україні виявили ще майже 9 тис. хворих на COVID-19

Коронавірус побороли ще понад 19 тис. українців / УНІАН

Станом на ранок суботи, 8 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 710 жителів країни. Зокрема захворіли 374 дитини і 193 медпрацівника.

За минулі 24 години госпіталізовано 2 544 людини; летальних випадків - 370, одужали 19 408 осіб, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 8 травня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 8 травня

За останню добу в Києві виявили 753 випадки зараження коронавірусом, померли 37 людей, одужали - 1268.

Всього в Києві захворіла 198 721 людина, померли - 4 787, вилікувалися - 127 886.

Коронавірус у Києві - статистика 8 травня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 114 138 осіб;

одужали - 1 750 570 осіб;

летальних випадків - 46 200;

проведено ПЛР-тестів - 9 633 983.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

36 046 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 7 травня 2021 року в Україні.

857 798 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 857 796 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 446 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 753 випадки / 5032 щеплення;

Вінницька область - 225 випадків / 1939 щеплень;

Волинська область - 221 випадок / 718 щеплень;

Дніпропетровська область - 668 випадків / 3574 щеплення;

Донецька область - 569 випадків / 1133 щеплення;

Житомирська область - 269 випадків / 741 щеплення;

Закарпатська - 121 випадок / 597 щеплень;

Запорізька область - 424 випадки / 1516 щеплень;

Івано-Франківська область - 165 випадків / 1201 щеплення;

Київська область - 370 випадків / 2662 щеплення;

Кіровоградська область - 143 випадки / 1088 щеплень;

Луганська область - 264 випадки / 670 щеплень;

Львівська область - 478 випадків / 3215 щеплень;

Миколаївська область - 286 випадків / 857 щеплень;

Одеська область - 366 випадків / 1618 щеплень;

Полтавська область - 317 випадків / 673 щеплення;

Рівненська область - 475 випадків / 1256 щеплень;

Сумська область - 352 випадки / 1078 щеплень;

Тернопільська область - 264 випадки / 578 щеплень;

Харківська область - 623 випадки / 198 щеплень;

Херсонська область - 227 випадків / 1940 щеплень;

Хмельницька область - 378 випадків / 1184 щеплення;

Черкаська область - 314 випадків / 995 щеплень;

Чернівецька область - 105 випадків / 475 щеплень;

Чернігівська область - 333 випадки / 1108 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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