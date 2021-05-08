Перед вихідними в Україні виявили ще майже 9 тис. хворих на COVID-19

Найбільше підтверджених випадків коронавірусу зафіксували у Києві, а також у Дніпропетровській та Харківській областях.
Станом на ранок суботи, 8 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 710 жителів країни. Зокрема захворіли 374 дитини і 193 медпрацівника.
За минулі 24 години госпіталізовано 2 544 людини; летальних випадків - 370, одужали 19 408 осіб, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 8 травня
За останню добу в Києві виявили 753 випадки зараження коронавірусом, померли 37 людей, одужали - 1268.
Всього в Києві захворіла 198 721 людина, померли - 4 787, вилікувалися - 127 886.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 114 138 осіб;
- одужали - 1 750 570 осіб;
- летальних випадків - 46 200;
- проведено ПЛР-тестів - 9 633 983.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
36 046 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 7 травня 2021 року в Україні.
857 798 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 857 796 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 446 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 753 випадки / 5032 щеплення;
- Вінницька область - 225 випадків / 1939 щеплень;
- Волинська область - 221 випадок / 718 щеплень;
- Дніпропетровська область - 668 випадків / 3574 щеплення;
- Донецька область - 569 випадків / 1133 щеплення;
- Житомирська область - 269 випадків / 741 щеплення;
- Закарпатська - 121 випадок / 597 щеплень;
- Запорізька область - 424 випадки / 1516 щеплень;
- Івано-Франківська область - 165 випадків / 1201 щеплення;
- Київська область - 370 випадків / 2662 щеплення;
- Кіровоградська область - 143 випадки / 1088 щеплень;
- Луганська область - 264 випадки / 670 щеплень;
- Львівська область - 478 випадків / 3215 щеплень;
- Миколаївська область - 286 випадків / 857 щеплень;
- Одеська область - 366 випадків / 1618 щеплень;
- Полтавська область - 317 випадків / 673 щеплення;
- Рівненська область - 475 випадків / 1256 щеплень;
- Сумська область - 352 випадки / 1078 щеплень;
- Тернопільська область - 264 випадки / 578 щеплень;
- Харківська область - 623 випадки / 198 щеплень;
- Херсонська область - 227 випадків / 1940 щеплень;
- Хмельницька область - 378 випадків / 1184 щеплення;
- Черкаська область - 314 випадків / 995 щеплень;
- Чернівецька область - 105 випадків / 475 щеплень;
- Чернігівська область - 333 випадки / 1108 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Україна вийшла з третьої хвилі епідемії COVID-19. Однак вірус як і раніше не переможений, тому українці повинні дотримуватися профілактичних заходів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
- З 8 травня Сумська область залишає червону зону епідеміологічної небезпеки. Там запроваджують "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.
- В Україні реальна кількість жертв коронавірусу становить 138 507 осіб, що втричі більше офіційної цифри. Такі дані опублікував Інститут показників і оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті.
- Українські вчені планують розробити вакцину від COVID-19 до кінця 2021 року. Наступного року проводитимуться випробування препарату. Працюють над винаходом вакцини львівські фахівці, а останній етап досліджень планується провести у Польщі.