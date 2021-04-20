Перша країна Євросоюзу запускає COVID-паспорти для подорожей

У Франції протестують додаток з сусідніми країнами ЄС протягом двох тижнів.
Міністр з європейських справ Франції Клеман Бон заявив, що Франція буде першою в Євросоюзі країною, яка запровадить додаток для подорожей в умовах пандемії COVID-19.
Як пише Politico, програма TousAntiCovid включатиме інформацію про вакцинацію, а також ПЛР та антиген-тести на коронавірус. Таку систему Європейська комісія хоче поширити по всьому блоку до середини червня.
"Минулого літа це було повне сум'яття, тому що у нас були різні класифікації, зони ризику, які не були однаковими в різних країнах. Цього літа, я сподіваюся, ми повернемо свою свободу завдяки вакцинації, стриманості і цієї цифрової сертифікації", - сказав Бон.
Додаток TousAntiCovid для відстеження контактів завантажили близько 15 мільйонів чоловік. Його оновили для включення туди інформації про негативні ПЛР-тестах на коронавірус і тести на антиген.
Однією з переваг програми є те, що вона допоможе запобігти використанню підроблених тестів.
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"Додаток протестують на цьому тижні на рейсах Air France і Air Corsica в Аяччо на Корсиці, а потім на рейсах у французькі заморські департаменти", - заявив міністр з цифрових технологій Франції.
Уряд Франції сподівається протестувати додаток з сусідніми країнами ЄС протягом двох тижнів.
Варто відзначити, що напередодні прем'єрміністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та Європейського цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19.
Як зазначив Шмигаль, цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала тести.
"Сумісність українського та європейського сертифікату дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою", - додав він.
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COVID-паспорти - про що раніше повідомляв Главред:
- В рамках кампанії з вакцинації проти коронавірусу ряд держав вирішили створити так звані "паспорти вакцинації" - документи, в яких міститься інформація про те, що людина зробила щеплення проти коронавірусної інфекції.
- Лідери країн ЄС вже домовилися створити COVID-паспорти. Євросоюз планує ввести такі документи вже до літа, щоб встигнути до початку туристичного сезону.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 10 березня заявив, що українцям, які двічі зробили щеплення від коронавірусу, видаватимуться сертифікати вакцинації. Документ видадуть безкоштовно.