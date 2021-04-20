Перша країна Євросоюзу запускає COVID-паспорти для подорожей

Паспорт вакцинації першої запровадить Франція / freepik.com

Міністр з європейських справ Франції Клеман Бон заявив, що Франція буде першою в Євросоюзі країною, яка запровадить додаток для подорожей в умовах пандемії COVID-19.

Як пише Politico, програма TousAntiCovid включатиме інформацію про вакцинацію, а також ПЛР та антиген-тести на коронавірус. Таку систему Європейська комісія хоче поширити по всьому блоку до середини червня.

"Минулого літа це було повне сум'яття, тому що у нас були різні класифікації, зони ризику, які не були однаковими в різних країнах. Цього літа, я сподіваюся, ми повернемо свою свободу завдяки вакцинації, стриманості і цієї цифрової сертифікації", - сказав Бон.

Додаток TousAntiCovid для відстеження контактів завантажили близько 15 мільйонів чоловік. Його оновили для включення туди інформації про негативні ПЛР-тестах на коронавірус і тести на антиген.

Однією з переваг програми є те, що вона допоможе запобігти використанню підроблених тестів.

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"Додаток протестують на цьому тижні на рейсах Air France і Air Corsica в Аяччо на Корсиці, а потім на рейсах у французькі заморські департаменти", - заявив міністр з цифрових технологій Франції.

Уряд Франції сподівається протестувати додаток з сусідніми країнами ЄС протягом двох тижнів.

Варто відзначити, що напередодні прем'єрміністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та Європейського цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19.

Як зазначив Шмигаль, цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала тести.

"Сумісність українського та європейського сертифікату дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою", - додав він.

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