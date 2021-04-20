УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Перша країна Євросоюзу запускає COVID-паспорти для подорожей

20 квітня 2021, 18:41
Прослухати новину
Зупинити

У Франції протестують додаток з сусідніми країнами ЄС протягом двох тижнів.

Паспорт вакцинації
Паспорт вакцинації першої запровадить Франція / freepik.com

Міністр з європейських справ Франції Клеман Бон заявив, що Франція буде першою в Євросоюзі країною, яка запровадить додаток для подорожей в умовах пандемії COVID-19.

Як пише Politico, програма TousAntiCovid включатиме інформацію про вакцинацію, а також ПЛР та антиген-тести на коронавірус. Таку систему Європейська комісія хоче поширити по всьому блоку до середини червня.

"Минулого літа це було повне сум'яття, тому що у нас були різні класифікації, зони ризику, які не були однаковими в різних країнах. Цього літа, я сподіваюся, ми повернемо свою свободу завдяки вакцинації, стриманості і цієї цифрової сертифікації", - сказав Бон.

Додаток TousAntiCovid для відстеження контактів завантажили близько 15 мільйонів чоловік. Його оновили для включення туди інформації про негативні ПЛР-тестах на коронавірус і тести на антиген.

Однією з переваг програми є те, що вона допоможе запобігти використанню підроблених тестів.

читайте такожМінцифри вже стежить за вакцинованими: в ВП відзвітували про розробку ковід-паспортів

"Додаток протестують на цьому тижні на рейсах Air France і Air Corsica в Аяччо на Корсиці, а потім на рейсах у французькі заморські департаменти", - заявив міністр з цифрових технологій Франції.

Уряд Франції сподівається протестувати додаток з сусідніми країнами ЄС протягом двох тижнів.

Варто відзначити, що напередодні прем'єрміністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та Європейського цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19.

Як зазначив Шмигаль, цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала тести.

"Сумісність українського та європейського сертифікату дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою", - додав він.

читайте такожВ Євросоюзі показали паспорти вакцинації і назвали дату запуску проекту

COVID-паспорти - про що раніше повідомляв Главред:

  • В рамках кампанії з вакцинації проти коронавірусу ряд держав вирішили створити так звані "паспорти вакцинації" - документи, в яких міститься інформація про те, що людина зробила щеплення проти коронавірусної інфекції.
  • Лідери країн ЄС вже домовилися створити COVID-паспорти. Євросоюз планує ввести такі документи вже до літа, щоб встигнути до початку туристичного сезону.
  • Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 10 березня заявив, що українцям, які двічі зробили щеплення від коронавірусу, видаватимуться сертифікати вакцинації. Документ видадуть безкоштовно.

Франция коронавірус видача паспортів вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Перша країна Євросоюзу запускає COVID-паспорти для подорожей». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Лікарі вказали на продукти, які покращують кровообігЛікарі вказали на продукти, які покращують кровообіг Україну чекає новий коронавірусний марафон, бо колективного імунітету досягти нереально – лікар АмосоваУкраїну чекає новий коронавірусний марафон, бо колективного імунітету досягти нереально – лікар Амосова Локдаун у Києві продовжать: лікарка спрогнозувала, до якого числаЛокдаун у Києві продовжать: лікарка спрогнозувала, до якого числа Не такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити УкраїнуНе такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити Україну Чи дасть Путін померти Навальному у тюрміЧи дасть Путін померти Навальному у тюрмі

Останні новини

23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
Реклама
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
Реклама
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:43
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
17:09
Експерти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі Відео
16:56
Як пофарбувати перепелині яйця на Великдень: неймовірно прості ідеї Відео
16:46
Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком Відео
16:37
У Лаврова запанікували через навчання СБУ і висунули Києву нові звинувачення Відео
16:20
У Росії заявили про загрозу НАТО біля кордонів і віддали наказ військам Відео
16:07
Творці Dying Light запустили кросовер-івент за мотивами Rust Відео
16:06
Віцепрем'єр пояснив, чому не буде війни між Україною і Росією
15:39
Синоптик дав несподіваний прогноз на травень з похолоданням і заморозками Відео
15:13
Зеленський пропонував Стерненку керувати одеським СБУ - Богдан Відео
15:08
Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України Відео
15:00
7 корисних додатків, які допоможуть в роботі
Реклама
14:48
Кількість вакансій для аграріїв різко зросла: скільки готові платити Відео
14:48
"Велике будівництво": сполучення між Вінницькою та Одеською областями скоро буде комфортним
14:41
Не такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити Україну Погляд
14:40
З'явилися перші кадри з шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"
14:34
Гладковського-молодшого оголосили в розшук у справі про розкрадання в Укроборонпромі Відео
14:10
Потап наскочив до Насті Каменських в Мексику та дізнався про ще одного чоловіка Відео
14:02
У США дали рецепт знищення газопроводу Північний потік-2 Відео
13:49
У Путіна зробили заяву про "червоні лінії" і Україну Відео
13:41
У Microsoft Store запустився розпродаж ігор для Xbox з великими знижками Відео
13:19
Рак: шість ознак того, що пухлина поширилася на кістки Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти