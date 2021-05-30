Перша жертва жовтої цвілі: грибок вбив COVID-пацієнта в Індії

Жертви коронавірусу в Індії / Reuters

Стало відомо про смерть в Індії пацієнта, який раніше заразився коронавірусом і у якого виявили кольорові грибкові захворювання.

У лікарні міста Газіабад в передмісті Нью-Делі помер 59-річний Кунвар Сінгх, який лікувався від "чорного", "білого", а також "жовтого грибка", повідомляє інформаційне агентство PTI.

Пацієнт помер в результаті токсемії, розповіли медики. "Жовтий грибок", крім "білого" і "чорного", був виявлений у нього при ендоскопії 24 травня.

У той же час медики госпіталю Harsh Hospital розповіли, що в цій лікарні вже зафіксований і другий випадок захворювання "жовтим грибком", це 59-річний чоловік з міста Мураднагара.

"Цей грибок у Раджеша Кумара, жителя Мураднагара, був виявлений у мозку. Половина його щелепи видалена", - кажуть лікарі. Рівень зараження грибковою інфекцією у цього пацієнта нижче, ніж був у Кумара Сінгха. В даний час Кумар приймає протигрибкові препарати.

Додамо, що в Індії вже виявили понад 11,7 тисяч випадків захворювання мукормікозом ("чорний грибок"). Також відзначаються випадки захворювання "білим грибком"і" жовтим грибком".

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Головні різновиди грибкових ускладнень

На початку травня в Індії з'явилися перші випадки зараження грибком.

Чорна цвіль:

Хвороба розвивається в порожнині носа і придаткових пазухах, поширюється в очниці. На уражених ділянках виникає характерний чорний струп. Може міститися в гниючих рослинах, фруктах і овочах, гної і грунті.

Біла цвіль:

Цей грибок активно впливає на легені, шкіру, шлунково-кишковий тракт, нирки та інші органи. Він впливає на організм в цілому. Розквітає в сирих напівпідвальних приміщеннях. При цьому її суперечки дуже летючі і швидко поширюються.

Жовта цвіль: