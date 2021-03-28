Вакцину Pfizer почали тестувати на дітях до 12 років / Reuters

Компанія Pfizer почала тестувати вакцину від коронавірусу на дітях віком до 12 років. Першими учасниками випробування стали дівчатка-близнюки у віці 9 років.

Як пише New York Times, дітей прищепили в Університеті Дьюка в Північній Кароліні.

"Результати випробування очікуються в другій половині року, і компанія сподівається вакцинувати дітей молодшого віку на початку наступного року",-розповів прессекретар фармкомпанії Шерон Кастільо.

Згідно з останніми даними клінічних досліджень, вакцина Pfizer/BioNTech ефективна на 95%.

Крім того, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило новий варіант зберігання вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech, спрощуючи таким чином поширення і зберігання препарату.

Як повідомляється на сайті компанії, вакцину Pfizer можна зберігати протягом двох тижнів в стандартному фармацевтичному холодильнику при температурі від -25 ° C до -15 ° C.

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Довідка. Вакцина, розроблена спільно німецькою компанією BioNTech і американською фірмою Pfizer, на 89,4% запобігає передачі коронавірусу.

Великобританія стала першою країною, що дозволила використання цієї вакцини за екстреним протоколом. 31 грудня 2020 року вакцина була схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я для використання в екстрених випадках.

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