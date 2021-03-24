Pfizer приступила до випробувань нових ліків від коронавірусу

Pfizer працює над таблетками від COVID-19 і препаратом, який потрібно вводити внутрішньовенно. Перше – для профілактики, друге – для боротьби з ускладненнями.
Компанія Pfizer приступила до випробувань пероральної противірусної терапії. Тобто компанія готується запустити ліки, які потрібно буде ковтати через рот (це й означає "перорально").
Як пояснив співробітник компанії Мікаель Долстен, таку терапію планується призначати при перших ознаках коронавірусної інфекції.
"Боротьба з пандемією COVID-19 вимагає як профілактики за допомогою вакцини, так і лікування тих, хто заразився вірусом. Враховуючи спосіб мутації SARS-CoV-2 і триваючий глобальний вплив COVID-19, видається ймовірним, що буде важливо мати доступ до терапевтичних засобів, як зараз, так і після пандемії", - наводяться слова Долстена на сайті компанії.
Також серед розробок Pfizer – препарат, який необхідно вводити пацієнтам внутрішньовенно. Дане ліки покликане боротися з ускладненнями від COVID-19.
Коронавірус в Україні: новини
- Станом на ранок 24 березня, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 14 174 жителів країни. При цьому госпіталізовано 5 438 осіб; летальних випадків - 342; одужали - 7 386 осіб.
- Коронавірус в Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу. За останні 24 години в столиці України померли 49 пацієнтів з COVID-19, за весь час пандемії зафіксовано більше трьох тисяч летальних випадків.
- У МОЗ відреагували на смерть військовослужбовця ЗСУ після щеплення. Протипоказань до введення вакцини у жінки не було. Того ж дня з того ж флакона вакцини були щеплені ще 9 осіб.