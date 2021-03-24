Pfizer приступила до випробувань нових ліків від коронавірусу

Не тільки вакцина від коронавірусу: Pfizer випробовує нові ліки / Reuters

Компанія Pfizer приступила до випробувань пероральної противірусної терапії. Тобто компанія готується запустити ліки, які потрібно буде ковтати через рот (це й означає "перорально").

Як пояснив співробітник компанії Мікаель Долстен, таку терапію планується призначати при перших ознаках коронавірусної інфекції.

"Боротьба з пандемією COVID-19 вимагає як профілактики за допомогою вакцини, так і лікування тих, хто заразився вірусом. Враховуючи спосіб мутації SARS-CoV-2 і триваючий глобальний вплив COVID-19, видається ймовірним, що буде важливо мати доступ до терапевтичних засобів, як зараз, так і після пандемії", - наводяться слова Долстена на сайті компанії.

Також серед розробок Pfizer – препарат, який необхідно вводити пацієнтам внутрішньовенно. Дане ліки покликане боротися з ускладненнями від COVID-19.

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