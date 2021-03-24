Під Одесою солдат ЗСУ померла після щеплення

Солдат ЗСУ померла після щеплення / Reuters

У вівторок, 23 березня, після вакцинації препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield померла військовослужбовець Збройних сил України. Смерть настала через тромб, що відірвався. Вакцинувалася службовець ЗСУ в неділю, 21 березня.

В Одеської ОДА підтвердили, що 23 березня в смт Чорноморське Лиманського району близько 17:20 жінка-військовослужбовець знепритомніла на вулиці та померла до прибуття екстреної медичної допомоги, яку викликали перехожі. Медики прибули одразу після виклику, але їм залишалося лише констатувати смерть.

В адміністрації додали, що Національна поліція і ЗСУ проводять розслідування. 24 березня будуть проведені всі необхідні дослідження. Про причину смерті обіцяють повідомити в найкоротші терміни.

"Жінка дійсно була вакцинована 21 березня 2021 року разом з особовим складом однієї з військових частин. Того ж дня та ж мобільна бригада з вакцинації проти COVID-19 вакцинувала 120 осіб. Всі ці люди почуваються добре. На жаль, у померлої були хронічні захворювання", - повідомили в ОДА.

Смерть прокоментували і в командуванні медичних сил ЗСУ. Щоправда, деталі події в його викладі дещо відрізняються від тих, що навела Одеська ОДА.

Там зазначили, що в Одеській області за межами військової частини у позаслужбовий час раптово знепритомніла жінка-військовослужбовець військової служби за контрактом. Товариші по службі викликали швидку медичну допомогу і повідомили медичній службі військової частини.

"Прибувши на місце події, військові та цивільні медики проводили реанімаційні заходи, які, на жаль, не мали успіху. Військовослужбовець найближчим часом мала бути залучена до виконання службово-бойових завдань у районі проведення ООС, тому 21 березня з дотриманням усіх алгоритмів отримала щеплення від COVID-19", – йдеться на сторінці командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Військові медики додали, що щеплення робила мобільна бригада з імунізації Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА, яка працює з початку вакцинації та вже набула досвіду.

За словами начальника медичної служби військової частини, де загибла проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров'я жінка не висловлювала.

"З анамнезу - вона страждала на гіпертонічну хворобу. Судово-медична експертиза призначена на 24 березня. Про її результати буде повідомлено додатково", - додали в командуванні Медсил.

За даними видання Страна, померлу звали Інна Юріївна Нарожна. Вона служила у військовій частині а3880. Це ракетно-зенітний полк у Чорноморському (Чабанці) Лиманського району.

Інна Нарожна / Фото Facebook

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