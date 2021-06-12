Україна вакцинується: на вихідних працюватимуть понад 50 центрів вакцинації

В Україні на вихідних працюватимуть вже понад 50 центрів вакцинації / УНІАН

12-13 червня понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в Києві. Минулого тижня працювали всього 12 центрів.

Як повідомили у МОЗ, в них прищеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 у додатку або через сайт "Дія", або через контакт-центр МОЗ.

Планується робота: у Дніпропетровській області - 13 центрів, у Львівській - 8, в Одеській - 7, в Полтавській - 5, в Херсонській та Київській по 3, в Чернівецькій та Хмельницькій по 2, по одному в Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Харківській і в Києві.

На сайті МОЗ можна подивитися адреси центрів.

Щеплення українцям робитимуть вакциною від коронавірусу CoronaVac / Sinovac Biotech.

Нагадаємо, у суботу, 29 травня, в Україні відкрився перший Центр масової вакцинації проти коронавірусної інфекції. Пункт почав працювати в Києві на базі Міжнародного виставкового центру.

У МВЦ вакцинують препаратом CoronaVac. Для вакцинації слід заздалегідь записатися на щеплення через додаток Дія. Літні люди можуть вакцинуватися без запису.

Центр вакцинації від COVID-19 також запрацював і у Львові. Щеплення можна зробити в неділю з 10:00 до 19:00.

30 травня Центр вакцинації від коронавірусу відкрився в Одесі. На стадіоні Одеської юридичної академії можна зробити щеплення від COVID-19 з 09:00 до 17:00. Очікується, що в день в Одесі будуть прищеплювати від 250 до 300 осіб.