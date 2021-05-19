Польща зібралася вакцинувати українських заробітчан ще на кордоні / УНІАН

У Польщі обіцяють прямо на кордоні вакцинувати від коронавірусу українців, які їдуть на роботу. Щеплення робитимуть препаратом від Johnson&Johnson.

У той же час терміни реалізації цієї програми поки не позначені, пише Wirtualna Polska.

Вакцина Johnson&Johnson була обрана з тієї причини, що для вакцинації цим препаратом достатньо однієї дози – а не кілька через різні проміжки часу. Вакцина вже замовлена – зараз Польща очікує доставки потрібної партії.

"Нікому не потрібен дозвіл на постійне проживання для щеплення. Щеплення в Польщі доступні кожному: застрахованим і незастрахованим особам, громадянину Польщі та іноземцю", – уточнив прес-секретар МОЗ Войцех Андрусевич.

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