Польща зібралася вакцинувати українських заробітчан ще на кордоні

Щеплення робитимуть препаратом від Johnson&Johnson.
У Польщі обіцяють прямо на кордоні вакцинувати від коронавірусу українців, які їдуть на роботу. Щеплення робитимуть препаратом від Johnson&Johnson.
У той же час терміни реалізації цієї програми поки не позначені, пише Wirtualna Polska.
Вакцина Johnson&Johnson була обрана з тієї причини, що для вакцинації цим препаратом достатньо однієї дози – а не кілька через різні проміжки часу. Вакцина вже замовлена – зараз Польща очікує доставки потрібної партії.
"Нікому не потрібен дозвіл на постійне проживання для щеплення. Щеплення в Польщі доступні кожному: застрахованим і незастрахованим особам, громадянину Польщі та іноземцю", – уточнив прес-секретар МОЗ Войцех Андрусевич.
Коронавірус і вакцинація: новини
- Станом на 19 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 5 138 жителів країни. У тому числі госпіталізовано 2 269 осіб; виписали з лікарень 3 174 пацієнта; летальних випадків - 227, видужали 17 102 людини.
- Лікар пояснив, чому вакцинацію від COVID-19 потрібно терміново прискорити. Вакцинація від коронавірусу, яка відбувається на даний момент в Україні, не витримує ніякої критики. Процес необхідно прискорити.
- Прийом анальгетиків і жарознижуючих препаратів (таких як парацетамол, аспірин, ібупрофен) після вакцинації від коронавірусу може негативно вплинути на формування антитіл. Цю закономірність виявили фахівці медичної школи Університету Дьюка в США.
Автор: Діана Бєловодська