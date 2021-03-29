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Польща посилює правила в'їзду: про що потрібно знати заробітчанам

29 березня 2021, 21:05

Карантину можна буде уникнути тільки за наявності негативного тесту на коронавірус, не раніше ніж за 48 годин до в'їзду.

Польща, прапор
Польща посилює правила в'їзду в країну / УНІАН

З завтрашнього дня, 30 березня, Польща впроваджує обов'язковий карантин для тих, хто прибуває з країн Шенгенської зони, заявив заступник Міністра інфраструктури Польщі Мартін Горала, повідомляє RMF24.

Карантину можна буде уникнути тільки при наявності негативного тесту на коронавірус, не раніше ніж за 48 годин до в'їзду.

Для тих, хто прибуває до Польщі з країн, що не входять до Шенгенської зони, карантин буде обов'язковим без винятків. Однак у разі виконання тесту на території Польщі (ПЛР або антиген) і отримання негативного результату людина може вийти з карантину.

Уряд вирішив стандартизувати правила карантину для тих, хто прибуває як повітряним, так і наземним транспортом, заявив представник уряду Петро Мюллер.

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"Що стосується сухопутних кордонів Польщі, ситуація буде виглядати так, як на кордоні з Чехією і Словаччиною - стандартного контролю немає, але на кордонах будуть патрулі, які перевірятимуть, чи відповідають ті, хто перетинає кордон, вимогам справжнього тесту", - пояснив представник уряду.

З суботи і протягом двох тижнів в Польщі діють нові обмеження, оголошені урядом у зв'язку з третьою хвилею епідемії коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський не виключає, що ці правила будуть продовжені після 9 квітня. Все буде залежати від захворюваності Covid-19.

Дитячі садки і ясла, а також салони краси і перукарні закриті. Уряд вирішив не закривати церкви в рамках останнього посилення обмежень. Уряд вирішив тільки знизити межу віруючих, які можуть одночасно перебувати в церквах.

ДТП у Польщі 6 березня-про що раніше повідомляв Главред:

  • Український автобус, який виконував рейс Познань-Херсон, опинився в епіцентрі ДТП у ніч на 6 березня на польській автостраді А4.
  • В автобусі їхали 57 осіб (у тому числі двоє водіїв). В результаті ДТП загинули п'ятеро людей. 26 пасажирів були госпіталізовані, четверо - у важкому стані.
  • У рятувальній операції брали участь близько сотні пожежників, поліцейських і фельдшерів. На місце події для перевезення поранених прибули два вертольоти.
  • Як повідомляв пізніше Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, В Польщі виникли проблеми з лікуванням двох українців, які постраждали в результаті смертельної ДТП. Як розповів дипломат, в українців була відсутня медична страховка.
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