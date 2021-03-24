Жителям червоної зони України виплатять допомогу: кому й скільки

Влада готова виплатити допомогу ФОП і не тільки, поділився Шмигаль.
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що влада розробила комплекс заходів для підтримки фізичних осіб-підприємців і співробітників підприємств, які зазнають збитків через запровадження обмежень червоної карантинної зони.
Влада готова виплатити допомогу ФОПам та працівникам підприємств у сумі 8 тисяч гривень, розповів Шмигаль під час засідання Кабміну, яке транслювалося у YouTube.
За словами очільника уряду, влада на місцях теж має підтримати людей матеріально.
"...Держава готова виплатити відповідним ФОПам й працівникам підприємств ... по 8 тисяч гривень. Але крім цього, звичайно, ми будемо чекати підтримки місцевих органів", – сказав прем'єр.
Нардеп від партії Слуга народу Микола Тищенко у Telegram написав, що виплата грошової допомоги бізнесу й співробітникам у червоній зоні – особисте доручення президента Володимира Зеленського.
- Нагадаємо, Верховна Рада на початку грудня 2020 року схвалила закон, згідно з яким ФОПам й найманим працівникам, які вимушено залишилися без доходу через запровадження жорсткого карантину, гарантується виплата 8 тисяч грн допомоги.
- Локдаун в Україні був у січні 2021 року – з 8 до 25 число. Потім в країні знову почав діяти адаптивний карантин – долю обмежувальних заходів довірили місцевій владі.
- Державу поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони. У червоній зоні найсуворіший карантин. Станом на 24 березня "червоні" у нашій країні Київська, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Чернівецька, Сумська області та Київ.