Жителям червоної зони України виплатять допомогу: кому й скільки

У червоній зоні деякі жителі отримають допомогу, повідомив Денис Шмигаль / УНІАН

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що влада розробила комплекс заходів для підтримки фізичних осіб-підприємців і співробітників підприємств, які зазнають збитків через запровадження обмежень червоної карантинної зони.

Влада готова виплатити допомогу ФОПам та працівникам підприємств у сумі 8 тисяч гривень, розповів Шмигаль під час засідання Кабміну, яке транслювалося у YouTube.

За словами очільника уряду, влада на місцях теж має підтримати людей матеріально.

"...Держава готова виплатити відповідним ФОПам й працівникам підприємств ... по 8 тисяч гривень. Але крім цього, звичайно, ми будемо чекати підтримки місцевих органів", – сказав прем'єр.

Нардеп від партії Слуга народу Микола Тищенко у Telegram написав, що виплата грошової допомоги бізнесу й співробітникам у червоній зоні – особисте доручення президента Володимира Зеленського.