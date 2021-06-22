Вражає мозок: вчені пояснили небезпеку втрати нюху і смаку при COVID-19

Коронавірус вражає мозок / Фото Reuters

Дослідники з Оксфордського університету та Імперського коледжу Лондона виявили можливу причину втрати смаку та запаху при захворюванні коронавірусом. Результати свого дослідження вони опублікували на платформі medRxiv.

Відзначається, що експерти проаналізували 782 пацієнта до і після пандемії. Зокрема, їм просканували головний мозок. У 394 хворих COVID-19 виявили, що після перенесеного захворювання в їх мозку зменшилася кількість сірої речовини.

читайте такожЛікар попередив українців про новий і дуже небезпечний штам коронавірусуДослідники пов'язують це зі спотворенням або ж повною втратою смаку і запаху, адже зменшення кількості даної речовини було зафіксовано саме в ділянках мозку, які відповідають за дані функції.

Нагадаємо, раніше вчені прийшли до висновку, що втратили нюх пацієнти, які перехворіли COVID-19, не повинні використовувати кортикостероїдні препарати для повернення здатності відчувати запахи. Тому що вони можуть не спрацювати, оскільки вони зазвичай допомагають пацієнтам із закладеним носом або запаленням.

Також раніше дослідники стверджували, що при зараженні коронавірусом втрата нюху відбувається через ураження нервової системи, і попередні дослідження не продемонстрували дієвість таких препаратів.

Тим не менш, нюх можна відновити швидше, якщо його тренувати, що підтверджено доказовою базою. Пацієнтам зазвичай радять використовувати для цього чотири джерела запахів: гвоздику, троянду, лимон і евкаліпт. Однак для досягнення кращих результатів запахи варто міняти кожні дванадцять тижнів.