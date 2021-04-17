Після коронавірусу людина вилікувалася від раку: що кажуть лікарі

Після коронавірусу у чоловіка зникли симптоми раку: що кажуть лікарі / pixabay

Літній британець (йому вже виповнився 61 рік) несподівано вилікувався від раку після зараження коронавірусом. У пацієнта зникли ракові клітини, констатували медики.

Це унікальний випадок, адже зазвичай все буває з точністю до навпаки: коронавірус стає передвісником онкології, зазначає німецьке видання Focus.

Спочатку у пацієнта була діагностована ліфома Ходжкіна (так називають рак лімфатичної системи). Йому призначили курс хіміотерапії, проте пройти його той не встиг, бо заразився коронавірусом.

Від коронавірусу британця успішно вилікували - і тут виявилося, що і ракових клітин у його організмі більше немає.

Експерти висунули гіпотезу, що організм чоловіка виділив велику кількість Т-клітин. Йдеться про білі кров'яні тільця, що здатні знищувати інфіковані вірусом клітини.

Онколог та інфекціоніст, професор Міхаель фон Бергвельт вже закликав інших пацієнтів з онкологією не намагатися вилікуватися за допомогою коронавірусу, адже в більшості випадків COVID-19 лише погіршує ситуацію з раком.

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