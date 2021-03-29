Посол розповів про побічні ефекти китайської вакцини у Бразилії

У Бразилії вакцину протестували на 9 тисячах добровольців, заявив посол України в цій країні. Він розповів, які побічні ефекти там зафіксовано.
Важкі побічні ефекти від китайської вакцини проти коронавірусу CoronaVac досі не були виявлені у Бразилії, де загальна вакцинація почалася 17 січня, розповів Надзвичайний і Повноважний посол України в Бразилії Ростислав Троненко.
"Важкі побічні ефекти від вакцини CoronaVac досі не були виявлені в Бразилії. Вакцину протестували на 9 тис. добровольців. Водночас у 35% учасників були зафіксовані втома і головний біль. Деякі скаржилися на набряк і біль у місці щеплення", - розповів Троненко в коментарі Укрінформ.
Він також зазначив, що унаслідок спільного дослідження Інституту "Бутантан" у партнерстві з Інститутом біомедичних наук Університету Сан-Пауло (USP) було встановлено, що імунізатор забезпечує захист від нових штамів вірусу Sars-CoV-2.
Дипломат розповів, що вакцинація у Бразилії почалася 17 січня, коли в Сан-Пауло перші сто медиків отримали щеплення вакциною CoronaVac.
"Зараз вакцинують людей похилого віку, починаючи від 100 до 65 років, і групи ризику: людей з вродженими вадами, хронічними хворобами, безпритульних і представників корінних народів країни. Далі заплановано вакцинацію працівників освіти, силових структур та осіб у пенітенціарних закладах", - пояснив Троненко.
Китайська вакцина від коронавірусу – про що йшлося раніше:
- Національне агентство з нагляду за здоров'ям у Бразилії (саме його фахівці перевіряли препарат на ефективність) встановило, що CoronaVac демонструє показник ефективності менш як 60%, хоча і більш як 50%.
- До цього повідомлялося, що вакцина CoronaVac показала 78% ефективності проти COVID-19 на третій фазі клінічних досліджень.
- 25 березня до України прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac.
- Китайська вакцина від коронавірусу Sinovac така ж ефективна, як індійська вакцина Covishield від Oxford / AstraZeneca, заявив глава МОЗ України Максим Степанов. Він підкреслив, що медики не ставитимуть пріоритети, кому яку вакцину колоти.