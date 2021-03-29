Посол розповів про побічні ефекти китайської вакцини у Бразилії

Посол розповів про побічні ефекти китайської вакцини в Бразилії / Reuters

Важкі побічні ефекти від китайської вакцини проти коронавірусу CoronaVac досі не були виявлені у Бразилії, де загальна вакцинація почалася 17 січня, розповів Надзвичайний і Повноважний посол України в Бразилії Ростислав Троненко.

"Важкі побічні ефекти від вакцини CoronaVac досі не були виявлені в Бразилії. Вакцину протестували на 9 тис. добровольців. Водночас у 35% учасників були зафіксовані втома і головний біль. Деякі скаржилися на набряк і біль у місці щеплення", - розповів Троненко в коментарі Укрінформ.

Він також зазначив, що унаслідок спільного дослідження Інституту "Бутантан" у партнерстві з Інститутом біомедичних наук Університету Сан-Пауло (USP) було встановлено, що імунізатор забезпечує захист від нових штамів вірусу Sars-CoV-2.

Дипломат розповів, що вакцинація у Бразилії почалася 17 січня, коли в Сан-Пауло перші сто медиків отримали щеплення вакциною CoronaVac.

"Зараз вакцинують людей похилого віку, починаючи від 100 до 65 років, і групи ризику: людей з вродженими вадами, хронічними хворобами, безпритульних і представників корінних народів країни. Далі заплановано вакцинацію працівників освіти, силових структур та осіб у пенітенціарних закладах", - пояснив Троненко.

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