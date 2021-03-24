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Поставки вакцини CoviShield в Україну опинилися під загрозою зриву

24 березня 2021, 19:23
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Індія може зупинити постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

Вакцина CoviShield
Вакцина CoviShield / Reuters

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від Слуги народу Михайло Радуцький заявив, що постачання наступної партії вакцини від коронавірусу CoviShield в Україну може бути відкладена на певний термін.

"Поставка наступної партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) в Україну може бути відкладена на певний термін", - написав Радуцький на своїй сторінці в Facebook

За словами Радуцького, причиною цього стала інформаційна кампанія, розгорнута проти цієї вакцини в Україні.

Парламентарій зазначив, що МЗС отримав лист від посольства Індії, в якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв щодо Індії як виробника медичних препаратів і вакцини AstraZeneca CoviShield, що поставляються в Україну.

Індійська сторона зазначає, що вакцина AstraZeneca CoviShield є абсолютно безпечним і ефективним препаратом, що підтверджено Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тільки на території Європи та Індії вже було використано близько 50 мільйонів доз цієї вакцини. Значні обсяги препарату законтрактували такі країни, як Канада, Великобританія, Бразилія та інші, - підкреслив він.

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Радуцький зазначив, що Україна законтрактувала 1,5 мільйона доз вакцини виробництва Індії.

"Але для виробника не проблема передати цю партію іншим замовникам. Попит на вакцини в світі значно перевищує можливості виробництва", - додав він.

читайте такожУ МОЗ розвінчали фейк про вакцини проти COVID-19

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Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

  • У понеділок, 22 березня, в Україні розпочався другий етап вакцинації від коронавірусу. Як розповів голова МОЗ Максим Степанов, запрацювали стаціонарні пункти, де робитимуть щеплення.
  • На другому етапі почалася вакцинація людей з дуже високим ризиком інфікування коронавірусом.
  • Також були оприлюднені нові дані про ефективність вакцини AstraZeneca.
  • Результати третьої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу в США свідчать про ефективність вакцини при профілактиці симптоматичного COVID-19 на рівні 79%. У учасників у віці 65 років і старше ефективність вакцини становила 80%.

Індійська вакцина CoviShield

Наприкінці лютого стало відомо, що замість раніше обіцяних МОЗ вакцин Pfizer і Moderna, а пізніше китайської Sinovac, Україна закупить індійський препарат під назвою CoviShield. Для укладення контракту глава МОЗ Максим Степанов особисто побував в Індії.

Вакцина CoviShield - що це

CoviShield - це вакцина від коронавірусу, що виготовляється за Ліцензією британсько-шведської компанії AstraZenecа, і виробляється на потужностях Serum Institute of India ("Інститут сироваток Індії") – найбільшому виробництві вакцин у світі.

Препарат виготовляють з ослабленої версії аденовірусу (вірусу застуди) шимпанзе, який модифікували під коронавірус. За допомогою вакцини імунна система виробляє антитіла і готує їх для атаки справжнього коронавірусу, коли той потрапить в організм.

Covishield рекомендована ВООЗ до екстреного використання. Препарат вводиться внутрішньом'язово (дві дози з інтервалом в 28 днів).

Фактично британську вакцину AstraZenecа і її індійського "брата" об'єднує тільки технологія і загальний принцип дії. Іншими словами, ця вакцина не ідентична шведсько-британської.

Вакцинація в Україні

23 лютого препарат був зареєстрований в Україні, того ж дня в країну прибувши і перша партія ліки.

Майже відразу в Україні вона отримала прізвисько "вакцина для бідних" - Україна стала одним з перших покупців препарату, який до того Індія безкоштовно, в рамках гуманітарної допомоги відправляла в Бутан, Бангладеш, Афганістан, М'янму, Непал та інші країни, які не могли дозволити собі закупівлю.

Щоб підстьобнути старт вакцинації, міністр Степанов першим з публічних осіб прищепивши на камери, а слідом отримав свою дозу і президент Володимир Зеленський, пояснивши, що таким чином хотів подати особистий приклад українцям. Тим не менш, 9 березня глава українського МОЗ був змушений визнати, що вакцинація від COVID-19 йде не за планом: виявилося, що з початку кампанії з вакцинації, яка стартувала 24 лютого, в Україні прищепили всього 19 тисяч осіб.

Побічні ефекти CoviShield

Найбільш поширеними побічними діями вакцини AstraZeneca (а, отже, і CoviShield) вважаються:

  • біль, почервоніння, свербіж, набряк, синці в місці ін'єкції,
  • утома,
  • озноб або лихоманка,
  • головний біль,
  • нудота,
  • біль у суглобах або м'язах,
  • утруднення дихання.

До "побочки" відносять блювоту і діарею, а також зрідка - зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі і висип.

Крім того, до ефективності вакцини виникли питання. Зокрема, в момент надходження в Україну, вона не мала завершеної третьої фази клінічних випробувань, а її реєстрація в самій Індії пройшла за процедурою "Emergency Use" (екстреної реєстрації). Це дослідження необхідно для отримання додаткових клінічних даних про ефективність, безпеку і того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину. У заяві групи з захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network зверталася увага на те, що схвалення вакцини могло бути поспішним.

Михайло Радуцький вакцина від коронавірусу Індійська вакцина CoviShield
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