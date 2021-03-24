Поставки вакцини CoviShield в Україну опинилися під загрозою зриву

Вакцина CoviShield / Reuters

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від Слуги народу Михайло Радуцький заявив, що постачання наступної партії вакцини від коронавірусу CoviShield в Україну може бути відкладена на певний термін.

"Поставка наступної партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) в Україну може бути відкладена на певний термін", - написав Радуцький на своїй сторінці в Facebook

За словами Радуцького, причиною цього стала інформаційна кампанія, розгорнута проти цієї вакцини в Україні.

Парламентарій зазначив, що МЗС отримав лист від посольства Індії, в якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв щодо Індії як виробника медичних препаратів і вакцини AstraZeneca CoviShield, що поставляються в Україну.

Індійська сторона зазначає, що вакцина AstraZeneca CoviShield є абсолютно безпечним і ефективним препаратом, що підтверджено Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тільки на території Європи та Індії вже було використано близько 50 мільйонів доз цієї вакцини. Значні обсяги препарату законтрактували такі країни, як Канада, Великобританія, Бразилія та інші, - підкреслив він.

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Радуцький зазначив, що Україна законтрактувала 1,5 мільйона доз вакцини виробництва Індії.

"Але для виробника не проблема передати цю партію іншим замовникам. Попит на вакцини в світі значно перевищує можливості виробництва", - додав він.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

У понеділок, 22 березня, в Україні розпочався другий етап вакцинації від коронавірусу. Як розповів голова МОЗ Максим Степанов, запрацювали стаціонарні пункти, де робитимуть щеплення.

На другому етапі почалася вакцинація людей з дуже високим ризиком інфікування коронавірусом.

Також були оприлюднені нові дані про ефективність вакцини AstraZeneca.

Результати третьої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу в США свідчать про ефективність вакцини при профілактиці симптоматичного COVID-19 на рівні 79%. У учасників у віці 65 років і старше ефективність вакцини становила 80%.