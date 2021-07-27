Препарат майбутнього: вчені розробили вакцину від коронавірусу в пігулках

Вакцина від коронавірусу в таблетках / ВВС

Вчені зробили прорив у методах профілактики коронавірусної інфекції. На сьогоднішній день вакцина існує тільки в ін'єкціях, проте в майбутньому її можна буде приймати в таблетках або з інгаляціями.

Як пише ВВС, тестовий зразок вже розробили в лабораторії шведського наукового парку Медіконе.

За словами хіміка компанії Iconovo Інгемо Андерссона, це - порошкова вакцина, для якої вже є спеціальний інгалятор розміром з пів коробки для сірників.

Більш того, виготовлення препарату не вимагає ні великих витрат часу, ні дорогого складу.

Для того, щоб застосувати вакцину досить просто витягнути невеликий пластиковий талон, покласти його в рот і глибоко вдихати і вдихати. Таким чином отримати щеплення можна навіть вдома.

Реклама

"Важливим фактором є те, що ви можете дуже легко поширювати порошкову вакцину без холодового ланцюга. Її можна вводити без допомоги медичних працівників", - додали вчені.

Також наголошується, що препарат використовує штучно створений білок вірусу, який здатний витримати температуру до + 40 ° С, що дуже важливо для африканських країн.

Вакцинація в Україні - про що раніше писав Главред: