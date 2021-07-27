Препарат майбутнього: вчені розробили вакцину від коронавірусу в пігулках

Препарат використовує штучно створений білок вірусу, який здатний витримати температуру до + 40 ° С, що дуже важливо для африканських країн.
Вчені зробили прорив у методах профілактики коронавірусної інфекції. На сьогоднішній день вакцина існує тільки в ін'єкціях, проте в майбутньому її можна буде приймати в таблетках або з інгаляціями.
Як пише ВВС, тестовий зразок вже розробили в лабораторії шведського наукового парку Медіконе.
За словами хіміка компанії Iconovo Інгемо Андерссона, це - порошкова вакцина, для якої вже є спеціальний інгалятор розміром з пів коробки для сірників.
Більш того, виготовлення препарату не вимагає ні великих витрат часу, ні дорогого складу.
Для того, щоб застосувати вакцину досить просто витягнути невеликий пластиковий талон, покласти його в рот і глибоко вдихати і вдихати. Таким чином отримати щеплення можна навіть вдома.
"Важливим фактором є те, що ви можете дуже легко поширювати порошкову вакцину без холодового ланцюга. Її можна вводити без допомоги медичних працівників", - додали вчені.
Також наголошується, що препарат використовує штучно створений білок вірусу, який здатний витримати температуру до + 40 ° С, що дуже важливо для африканських країн.
Вакцинація в Україні - про що раніше писав Главред:
- 18 липня стало відомо, що Дитячий фонд ООН доставив в Україну понад 2 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna. Партія в розмірі 2 000 040 доз була надана американським урядом через глобальний механізм COVAX.
- З 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Як заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, тепер щеплення можуть зробити всі бажаючі. При цьому більше не потрібно записуватися на вакцинацію через портал або додаток"Дія".