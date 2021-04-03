Президент Аргентини, щеплений вакциною Спутник V, захворів на COVID-19

Альберто Фернандес у січні публічно прищепився від коронавірусу російською вакциною.
Президент Аргентини Альберто Фернандес, який у січні прищепився російською вакциною від коронавірусу "Спутник V", отримав позитивний результат антиген-тесту на COVID-19.
"Учора наприкінці дня після того, як у мене піднялася температура до 37.3 і з'явився невеликий головний біль, я зробив тест на антиген, який виявився позитивним. Хоча ми очікуємо підтвердження за допомогою ПЛР-тесту, я вже ізолювався, дотримуюся поточного протоколу і дотримуюся інструкцій мого особистого лікаря", - розповів Фернандес у Twitter вранці в суботу, 3 квітня.
Коронавірус застав президента Аргентини відразу після святкування 62-річчя у п'ятницю.
Зазначимо, 21 січня Фернандес повідомив, що прищепився російською вакциною від коронавірусу "Спутник V".
Трохи згодом ситуацію пояснив у коментарі РИА Новости директор Центру імені Гамалії МОЗ Росії Олександр Гінцбург.
"Вакцинація не виключає зараження, як ми й говорили, 8% щеплених перебувають в зоні ризику, але вона виключає важкі наслідки. Ті симптоми, про які повідомляється - це грипоподібний синдром, це не виключено. Будемо сподіватися, що на 37,3 все зупиниться і жодних серйозних симптомів не буде", - сказав Гінцбург.
Російська вакцина від коронавірусу – про що йшлося раніше:
- Про реєстрацію вакцини Спутник V 11 серпня 2020 року заявив президент РФ Володимир Путін. Він також розповів, що одна з його доньок пройшла процедуру вакцинації цим препаратом.
- Ефективність російської вакцини Спутник V від коронавірусу під час першого проміжного аналізу даних третьої фази досліджень склала 92%.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я розкритикували процес ліцензування російської вакцини. У ВООЗ акцентували на тому, що вакцина не пройшла належних клінічних досліджень. Тому на цей момент не можна зробити висновок про безпеку та ефективність препарату.
- Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила здивування, що Росія пропонує багатьом країнам свою вакцину від коронавірусу Спутник V в той час, коли в самій країні справи з вакцинацією просуваються не надто швидко.