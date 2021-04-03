Президент Аргентини, щеплений вакциною Спутник V, захворів на COVID-19

Президент Аргентини, щеплений російською вакциною Спутник V, захворів на COVID-19 / пресслужба МОЗ Росії

Президент Аргентини Альберто Фернандес, який у січні прищепився російською вакциною від коронавірусу "Спутник V", отримав позитивний результат антиген-тесту на COVID-19.

"Учора наприкінці дня після того, як у мене піднялася температура до 37.3 і з'явився невеликий головний біль, я зробив тест на антиген, який виявився позитивним. Хоча ми очікуємо підтвердження за допомогою ПЛР-тесту, я вже ізолювався, дотримуюся поточного протоколу і дотримуюся інструкцій мого особистого лікаря", - розповів Фернандес у Twitter вранці в суботу, 3 квітня.

Коронавірус застав президента Аргентини відразу після святкування 62-річчя у п'ятницю.

Зазначимо, 21 січня Фернандес повідомив, що прищепився російською вакциною від коронавірусу "Спутник V".

Трохи згодом ситуацію пояснив у коментарі РИА Новости директор Центру імені Гамалії МОЗ Росії Олександр Гінцбург.

"Вакцинація не виключає зараження, як ми й говорили, 8% щеплених перебувають в зоні ризику, але вона виключає важкі наслідки. Ті симптоми, про які повідомляється - це грипоподібний синдром, це не виключено. Будемо сподіватися, що на 37,3 все зупиниться і жодних серйозних симптомів не буде", - сказав Гінцбург.

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