COVID-19 в Україні встановив антирекорд діагнозів за весь час епідемії

Коронавірус в Україні б'є рекорди / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 18 132 жителів країни. Зокрема захворіли 923 дитини і 425 медпрацівників.

Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 4 826 осіб; летальних випадків - 326; одужали - 7 138 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Одеській (1545), Дніпропетровській (1358), Львівській (1304), Харківській (1204) областях та м. Київ (1164).

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 1 614 707 осіб;

одужали - 1 290 158 осіб;

летальних випадків - 31 461;

проведено ПЛР-тестів - 7 889 544.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

18 738 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 25 березня 2021 року в Україні.

174 325 українців отримали щеплення з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу, з них отримали 1 дозу - 174 324 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина.

Коронавірус в Україні - статистика станом на ранок 26 березня / facebook.com/maksym.stepanov.officia

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 1164 випадки / 1850 щеплень;

Вінницька область - 848 випадків / 1150 щеплень;

Волинська область - 356 випадків / 360 щеплень;

Дніпропетровська область - 1358 випадків / 1380 щеплень;

Донецька область - 725 випадків / 130 щеплень;

Житомирська область - 891 випадок / 780 щеплень;

Закарпатська - 429 випадків / 510 щеплень;

Запорізька область - 519 випадків / 510 щеплень;

Івано-Франківська область - 402 випадки / 918 щеплень;

Київська область - 1139 випадків / 1380 щеплень;

Кіровоградська область - 193 випадки / 630 щеплень;

Луганська область - 131 випадок / 280 щеплень;

Львівська область - 1304 випадки / 1050 щеплень;

Миколаївська область - 534 випадки / 760 щеплень;

Одеська область - 1545 випадків / 330 щеплень;

Полтавська область - 669 випадків / 690 щеплень;

Рівненська область - 554 випадки / 670 щеплень;

Сумська область - 633 випадки / 1100 щеплень;

Тернопільська область - 627 випадків / 820 щеплень;

Харківська область - 1204 випадки / 480 щеплень;

Херсонська область - 177 випадків / 950 щеплень;

Хмельницька область - 1040 випадків / 240 щеплень;

Черкаська область - 704 випадки / 1000 щеплень;

Чернівецька область - 587 випадків / 330 щеплень;

Чернігівська область - 399 випадків / 440 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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