COVID-19 в Україні встановив антирекорд діагнозів за весь час епідемії

До лікарень потрапили ще майже п'ять тисяч українців, а жертвами хвороби стали понад триста пацієнтів.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 18 132 жителів країни. Зокрема захворіли 923 дитини і 425 медпрацівників.
Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 4 826 осіб; летальних випадків - 326; одужали - 7 138 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Одеській (1545), Дніпропетровській (1358), Львівській (1304), Харківській (1204) областях та м. Київ (1164).
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 1 614 707 осіб;
- одужали - 1 290 158 осіб;
- летальних випадків - 31 461;
- проведено ПЛР-тестів - 7 889 544.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
18 738 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 25 березня 2021 року в Україні.
174 325 українців отримали щеплення з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу, з них отримали 1 дозу - 174 324 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина.
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 1164 випадки / 1850 щеплень;
- Вінницька область - 848 випадків / 1150 щеплень;
- Волинська область - 356 випадків / 360 щеплень;
- Дніпропетровська область - 1358 випадків / 1380 щеплень;
- Донецька область - 725 випадків / 130 щеплень;
- Житомирська область - 891 випадок / 780 щеплень;
- Закарпатська - 429 випадків / 510 щеплень;
- Запорізька область - 519 випадків / 510 щеплень;
- Івано-Франківська область - 402 випадки / 918 щеплень;
- Київська область - 1139 випадків / 1380 щеплень;
- Кіровоградська область - 193 випадки / 630 щеплень;
- Луганська область - 131 випадок / 280 щеплень;
- Львівська область - 1304 випадки / 1050 щеплень;
- Миколаївська область - 534 випадки / 760 щеплень;
- Одеська область - 1545 випадків / 330 щеплень;
- Полтавська область - 669 випадків / 690 щеплень;
- Рівненська область - 554 випадки / 670 щеплень;
- Сумська область - 633 випадки / 1100 щеплень;
- Тернопільська область - 627 випадків / 820 щеплень;
- Харківська область - 1204 випадки / 480 щеплень;
- Херсонська область - 177 випадків / 950 щеплень;
- Хмельницька область - 1040 випадків / 240 щеплень;
- Черкаська область - 704 випадки / 1000 щеплень;
- Чернівецька область - 587 випадків / 330 щеплень;
- Чернігівська область - 399 випадків / 440 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Коронавірус і карантин в Україні - про що раніше писав Главред:
- 25 березня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на даний момент запроваджувати локдаун по всій Україні недоцільно. Тому на сьогодні таких планів у влади немає.
- 25 березня МОЗ оновило список зон карантину. Показник госпіталізації хворих на коронавірус в нормі лише в шести областях.
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні - до 9 квітня.
- Станом на неділю, 21 березня, Київська область потрапила в червону зону карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.
- З 26 березня в Києві послабили карантинні обмеження в громадському транспорті. Тепер дозволено перевозити не лише сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.
- Тим часом в Україну прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли Україна отримає наступну партію індійської вакцини від коронавірусу Covishield, якою вакцинують українців.